Окупанти влаштували потужні обстріли на Донбасі: поранені цивільні та воїн ЗСУ

Терористи "Л/ДНР" у четвер, 24 жовтня, 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши одного військовослужбовця Об'єднаних сил.

Про це на сторінці у Facebook інформує прес-служба ООС. Крім того, російські найманці близько 10:30 з автоматичного станкового гранатомета АГС-17 обстріляли працівників комунального підприємства "Луганськвода".

У результаті поранення отримали двоє цивільних осіб. Уточнюється, що працівники проводили ремонтні роботи на непідконтрольній уряду України території в районі залізничної станції "Кондрашевська", біля зупинки Зелений Гай.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі Instagram uaf_general_staff

Прес-центр Об'єднаних сил підкреслив, що від місця, де було зафіксовано обстріл, до найближчих позицій українських військовослужбовців більше двох із половиною тисяч метрів.

"За тактико-технічними характеристиками, постріли з АГС-17 мають прицільну дальність 1700 метрів, а максимальна дальність польоту – 2100 метрів (з пострілом ГПД-30)", – сказано в повідомленні.

Загалом позиції українських підрозділів противник обстрілював із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи здійснили 8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

тричі поблизу Мар'їнки з напрямку Трудівського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази неподалік Талаківки з напрямку Пікузів – з великокаліберних кулеметів, СПГ та автоматичних гранатометів;

біля Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Славного з напрямку Оленівки – з великокаліберних кулеметів та СПГ;

поблизу Авдіївки з напрямку Яковлівки – зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів позицій:

біля Золотого-4 (не ділянка розведення) з напрямку Золотого-5 – з автоматичних гранатометів;

неподалік Зайцевого – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів;

біля Троїцького з напрямку Калинового – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Як писав OBOZREVATEL, жоден український воїн не загинув і не постраждав у результаті обстрілів на Донбасі 23 жовтня. Всього за добу противник 22 рази порушив режим припинення вогню.

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