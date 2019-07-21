"Л/ДНР" невдало атакували ЗСУ на Донбасі: у ворога шість поранених

У суботу, 20 липня, на Донбасі у результаті обстрілу з боку озброєних формувань Російської Федерації поранені двоє українських військових.

У цілому, терористи 26 раз порушили режим припинення вогню, з яких 12 раз застосували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі "Укрінформ"

Обстріли велися у районі населених пунктів Гранітне, Лебединське, Піски, Талаківка, Павлопіль, Новотроїцьке, Красногорівка, Водяне, Богданівка, Харчовик, Мар'їнка, Щастя, Артем, Новолуганське, Луганське, Попасна, Новоолександрівка, Катеринівка та Новозванівка.

"На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, що не суперечить мінським домовленостям. За даними розвідки, 20 липня шістьох окупантів поранили", – сказано в повідомленні.

З початку поточної доби, 21 липня, обстрілів не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із підрозділів Збройних сил України в суботу, 20 липня, провів одну з найуспішніших і грандіозних бойових операцій на Донбасі за час війни на сході України.

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