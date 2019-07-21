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"Л/ДНР" невдало атакували ЗСУ на Донбасі: у ворога шість поранених

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У суботу, 20 липня, на Донбасі у результаті обстрілу з боку озброєних формувань Російської Федерації поранені двоє українських військових.

У цілому, терористи 26 раз порушили режим припинення вогню, з яких 12 раз застосували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"Укрінформ"

Обстріли велися у районі населених пунктів Гранітне, Лебединське, Піски, Талаківка, Павлопіль, Новотроїцьке, Красногорівка, Водяне, Богданівка, Харчовик, Мар'їнка, Щастя, Артем, Новолуганське, Луганське, Попасна, Новоолександрівка, Катеринівка та Новозванівка.

"Л/ДНР" невдало атакували ЗСУ на Донбасі: у ворога шість поранених

"На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, що не суперечить мінським домовленостям. За даними розвідки, 20 липня шістьох окупантів поранили", – сказано в повідомленні.

З початку поточної доби, 21 липня, обстрілів не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із підрозділів Збройних сил України в суботу, 20 липня, провів одну з найуспішніших і грандіозних бойових операцій на Донбасі за час війни на сході України.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Golan Sim
Golan Sim
Не желая следовать Минскому переговорному процессу в деле достижения мира в истерзанной гражданской войной стране, майдановские нацисты продолжают ПОЛИТИКУ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ с конечной целью РАЗОРЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Вооружённые Российские формирования целых 26 раз атаковали, а у нас только двое раненых. Слава Схронам Хероям Сала!
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Букет Красивый
Букет Красивый
Террористы это ваш укровермахт ебучий, фашня цээврапейская, подонки. Земля стекловатой фашне из Львова и прочих тернополив
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