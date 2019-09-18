"Л/ДНР" напали на ЗСУ: Україна зазнала втрат

Один військовослужбовець Збройних сил України загинув, двоє отримали поранення під час виконання бойового завдання на Донбасі 17 вересня.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього противник 11 раз порушив режим припинення вогню за добу.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета;

двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі неподалік Лебединського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Залізного – з ручного протитанкового гранатомета;

поблизу Новотошківського – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета;

поблизу Луганського – з автоматичного гранатомета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі. Був убитий український воїн.

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