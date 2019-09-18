Головна Новини
18 вересня • оновлено в 07:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Л/ДНР" напали на ЗСУ: Україна зазнала втрат

619 Читати матеріал російською

Один військовослужбовець Збройних сил України загинув, двоє отримали поранення під час виконання бойового завдання на Донбасі 17 вересня.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього противник 11 раз порушив режим припинення вогню за добу.

Новини
В "ДНР" изменились правила на блок-постах

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета;

  • двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Лебединського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Залізного – з ручного протитанкового гранатомета;

  • поблизу Новотошківського – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета;

  • поблизу Луганського – з автоматичного гранатомета.

"Л/ДНР" напали на ЗСУ: Україна зазнала втрат

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі. Був убитий український воїн.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
заголовок даёт понять что лднр не украина. приучают упоротых. даже обоз начал)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Юг Руси
Юг Руси
ЗдОрово!!! Я очень рад!!! Спасиба Абасриватель
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel