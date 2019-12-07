"Л/ДНР" накрили ЗСУ вогнем на Донбасі: в ОС повідомили деталі боїв

У суботу, 7 грудня, озброєні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомив пресцентр ОС у Facebook. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із забороненого Мінського домовленостями озброєння.

Терористи використовували міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно. В результаті атаки втрат у Збройних сил України немає.

"Л/ДНР" накрили ЗСУ вогнем на Донбасі Аргументи і факти

Зокрема, 2 обстріли укріплень українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік від Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

біля Майорська – з мінометів калібру 82 мм.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

поблизу Новоселівки Другої – з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів;

біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік від Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 грудня бійці Збройних Сил України ліквідували на Донбасі двох терористів "Л/ДНР". Російсько-окупаційні війська в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил на Донбасі вісім разів обстріляли позиції українських військ. У результаті двоє воїнів ЗСУ були поранені.

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