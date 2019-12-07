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7 грудня • оновлено в 21:45
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"Л/ДНР" накрили ЗСУ вогнем на Донбасі: в ОС повідомили деталі боїв

1.7т
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У суботу, 7 грудня, озброєні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомив пресцентр ОС у Facebook. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із забороненого Мінського домовленостями озброєння.

Терористи використовували міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно. В результаті атаки втрат у Збройних сил України немає.

Новини
ЗСУ вгамували "Л/ДНР": в ОС повідомили хороші новини з Донбасу

"Л/ДНР" накрили ЗСУ вогнем на Донбасі

"Л/ДНР" накрили ЗСУ вогнем на Донбасі

Аргументи і факти

Зокрема, 2 обстріли укріплень українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • неподалік від Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • біля Майорська – з мінометів калібру 82 мм.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

  • поблизу Новоселівки Другої – з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів;

  • біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • неподалік від Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 грудня бійці Збройних Сил України ліквідували на Донбасі двох терористів "Л/ДНР". Російсько-окупаційні війська в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил на Донбасі вісім разів обстріляли позиції українських військ. У результаті двоє воїнів ЗСУ були поранені.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас ООС Збройні сили України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
сын спрашивает отца: Почему у деда звезда Героя, а у отца вилы на затылке выколоты. С кухни кричит тёща: Ну что бл@ть, ответь ребенку, Нептун еб@нный!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Самолёт готов? Киевский госпиталь готов?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
_________я за военный сценарий, пора закрывать комуняцкий проект Украина... только, пжлста, не сдавайтесь в плен... нам столько цеевропейцев не прокормить... вас же еще мыть надо будет, лечить и одевать... лучше в Пильщу бегите, там большие клубничные поля и много-много унитазов! ............
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