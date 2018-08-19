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"Л/ДНР" напали на українських військових на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

9.6тЧитати новину російською

Двоє українських військових загинули, а ще двоє отримали поранення під час обстрілу терористами позицій Збройних сил України на Донбасі.

Всього за минулу добу зареєстровано 43 обстріли, в тому числі 4 рази з озброєння, яке заборонено Мінськими угодами, повідомляє 19 серпня прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з озброєння БМП. Відзначено також застосування мінометів калібром 120 та 82 мм", - пояснили в ООС.

Обстріли здійснювалися по захисникам Кримського, Новотошківського, Кряківки, Золотого, Попасної, Новоалександровки, Південного, Авдіївки, Мар'їнки, Пєсков, Широкино та інших населених пунктів.

mediarnbo.org

Протягом поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях в районах населених пунктів Катеринівка, Павлопіль, Водяне та Широкино. Важке озброєння не застосовувалося.

"За даними розвідки, двоє окупантів знищені, ще шестеро поранені", - уточнили військові.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, терористів "Л/ДНР" охопила паніка через серйозний успіх операції Об'єднаних сил на Донбасі. З 30 квітня поточного року бійці ЗСУ взяли під контроль 15 кв км окупованій українській території.

Місце
Україна
Об'єкти
ООСНовини ЛНРНовини ДНР
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Белоколос Татьяна
Белоколос Татьяна
При дaвлeниe выше 140/90 - срочно чиcтитe сосуды! Домашний способ прочиcтить cосyды бeз врaчей http://ua.maminforum.com
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Бесконечный сериал "Кладбищенское коленостояние" на всех погостах окраины!Постоянно требуются актёры для массовых ролей.Примем спонсорскую помощь реквизитом:одноразовыми пластиковыми мешками для мусора,памперсами,простынями и прочим.
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НЕ ЛНР ДНР НАПАЛИ И БОМБЯТЬ А РОССИЯ ТИПА ПАРАША БОМБИТЬ И ТОЧКА.ЗНАЮ ЧТО НАРОДНЫЕ РЕСПУБЛИКИ КУРСКИЕ И ОРЛОВСКИЕ ХОТЯТ ЖИТИ В НЕ ПАРАШИ И ПОДКЛЮЧАЮТСЯ СЮДАЖА ОШЕНЬ МНОГО РЯСПУБЛИК А ЕТО ТУЛЬСКАЯ САМООБОРОНАОБ ЕТОМ СКАЗАЛА И КАМЧАТКА С САХАЛИНОМ УХОДЯТ.НЕГУТАРЯ ОБ ТАТАРИИ И Т.Д.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Для просмотра сериала о вбитых пидоргах открыли двери дурки.Ну да,это самые благодарные зрители и участники.
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