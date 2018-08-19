"Л/ДНР" напали на українських військових на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

Двоє українських військових загинули, а ще двоє отримали поранення під час обстрілу терористами позицій Збройних сил України на Донбасі.

Всього за минулу добу зареєстровано 43 обстріли, в тому числі 4 рази з озброєння, яке заборонено Мінськими угодами, повідомляє 19 серпня прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з озброєння БМП. Відзначено також застосування мінометів калібром 120 та 82 мм", - пояснили в ООС.

Обстріли здійснювалися по захисникам Кримського, Новотошківського, Кряківки, Золотого, Попасної, Новоалександровки, Південного, Авдіївки, Мар'їнки, Пєсков, Широкино та інших населених пунктів.

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Протягом поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях в районах населених пунктів Катеринівка, Павлопіль, Водяне та Широкино. Важке озброєння не застосовувалося.

"За даними розвідки, двоє окупантів знищені, ще шестеро поранені", - уточнили військові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористів "Л/ДНР" охопила паніка через серйозний успіх операції Об'єднаних сил на Донбасі. З 30 квітня поточного року бійці ЗСУ взяли під контроль 15 кв км окупованій українській території.