"Л/ДНР" накрили ЗСУ пекельним вогнем на Донбасі: пролилася кров

Один український воїн був поранений внаслідок бойових дій на Донбасі 9 лютого. Всього за добу противник дев'ять разів порушив режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник скоїв три обстріли.

двічі поблизу Лебединського – з 82-мм міномета (10 мін), а також з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Старогнатівки – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі поруч із Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Новозванівка – зі станкового протитанкового гранатомета (три постріли);

тричі біля Оріхового – зі ствольної артилерії калібру 152 мм (10 снарядів) і 122 мм (21 снаряд), з мінометів калібру 120 мм (п'ять мін) і 82 мм (15 мін), а також із автоматичних станкових гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажок "ДНР" зізнався, що терористи розграбували готель у Донецьку.

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