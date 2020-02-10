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10 лютого • оновлено в 18:51
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"Л/ДНР" накрили ЗСУ пекельним вогнем на Донбасі: пролилася кров

11т
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Один український воїн був поранений внаслідок бойових дій на Донбасі 9 лютого. Всього за добу противник дев'ять разів порушив режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник скоїв три обстріли.

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Використовували заборонену зброю: п'ять років тому терористи "ДНР" обстріляли Краматорськ

  • двічі поблизу Лебединського – з 82-мм міномета (10 мін), а також з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік від Старогнатівки – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

"Л/ДНР" накрили ЗСУ пекельним вогнем на Донбасі: пролилася кров

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • двічі поруч із Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Новозванівка – зі станкового протитанкового гранатомета (три постріли);

  • тричі біля Оріхового – зі ствольної артилерії калібру 152 мм (10 снарядів) і 122 мм (21 снаряд), з мінометів калібру 120 мм (п'ять мін) і 82 мм (15 мін), а також із автоматичних станкових гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажок "ДНР" зізнався, що терористи розграбували готель у Донецьку.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Так и будем дальше "фиксировать! и "разводить" ? Что за бред!
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Mygotin Koly
Mygotin Koly
Так еб...т косолапых, ноги выпрямляют....
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Fradkin Arkadiy
Fradkin Arkadiy
Значит хорошую ответку получили
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