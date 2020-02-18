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18 лютого • оновлено в 09:00
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/ Розслідування

"Л/ДНР" нахабно вдарили по ЗСУ із забороненої зброї

2.4т
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Жоден український воїн не постраждав і не загинув унаслідок бойових дій на Донбасі 17 лютого. По ЗСУ стріляли із забороненої зброї.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник скоїв шість обстрілів по наших позиціях, а саме:

  • поруч із населеним пунктом Гнутове – зі станкового протитанкового гранатомета (12 пострілів), а також із великокаліберного кулемета;

  • двічі неподалік Павлополя – з міномета калібру 82 мм (сім мін), ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

  • поблизу Пісків – з автоматичних станкових гранатометів;

  • в районі Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета (вісім пострілів) і великокаліберного кулемета;

  • поруч із Березовим – зі станкового протитанкового гранатомета (вісім пострілів).

"Л/ДНР" нахабно вдарили по ЗСУ із забороненої зброї

Крім цього, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по наших позиціях три міни зі 120-мм міномета, чотири міни з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь із автоматичного станкового гранатомета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі терористи почали паніку про "наступ ЗСУ" на Донбасі.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Junio Van
Junio Van
каска ,,оттуда,, : потерь нет...
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1
0
Crimea Yalta
Crimea Yalta
у них просто полное отсутствие присутствия IQ, как и у тех, кто этим "ммм"щикам под видом гуманитарки транспортирует вооружение. ибо в иной части Украины без всяких проблем всё функционирует и реформируется.
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фил филька
фил филька
Crimea Yalta, особенно удачное реформирование произошло в экономике) теперь звание самой нищей страны европы украина никому не отдаст)
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