"Л/ДНР" нахабно вдарили по ЗСУ із забороненої зброї

Жоден український воїн не постраждав і не загинув унаслідок бойових дій на Донбасі 17 лютого. По ЗСУ стріляли із забороненої зброї.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник скоїв шість обстрілів по наших позиціях, а саме:

поруч із населеним пунктом Гнутове – зі станкового протитанкового гранатомета (12 пострілів), а також із великокаліберного кулемета;

двічі неподалік Павлополя – з міномета калібру 82 мм (сім мін), ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

поблизу Пісків – з автоматичних станкових гранатометів;

в районі Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета (вісім пострілів) і великокаліберного кулемета;

поруч із Березовим – зі станкового протитанкового гранатомета (вісім пострілів).

Крім цього, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по наших позиціях три міни зі 120-мм міномета, чотири міни з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь із автоматичного станкового гранатомета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі терористи почали паніку про "наступ ЗСУ" на Донбасі.

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