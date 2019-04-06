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"Л/ДНР" кинули снайперів проти ЗСУ і зазнали поразки: всі деталі боїв

13.1тЧитати матеріал російською

На Донбасі 5 квітня противник 17 раз порушив режим припинення вогню, застосував 10 раз озброєння, заборонене мінськими домовленостями, і витратив 59 мін калібрів 120 і 82 мм.

Також окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У трьох обстрілах противник застосовував снайперів, повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 12 раз обстріляв наших захисників. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив п'ять обстрілів.

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"Л/ДНР" кинули снайперів проти ЗСУ і зазнали поразки: всі деталі боїв

ТСН

Унаслідок обстрілу ворожих снайперів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. На обстріли противника ОС давали адекватну відповідь, знищивши при цьому чотирьох і поранивши також чотирьох окупантів.

Також знищено одну одиницю військової техніки російсько-окупаційних військ.

З початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил, у тому числі один раз – із озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

"Л/ДНР" кинули снайперів проти ЗСУ і зазнали поразки: всі деталі боїв

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пройшли випробування нового модернізованого комплексу "Вільха-М", ракети якого вдвічі збільшили дальність ураження цілі.

Також комплекс крилатих ракет для ураження морських і берегових цілей "Нептун", подолавши відстань понад 250 км, успішно вразив ціль в акваторії Чорного моря, під час випробувань.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Прав тот, кто защищает свою землю. пУтинские наемники, которых Россия отправляет на Донбасс - это убийцы без совести и морали, поэтому когда их ликвидируют, ни у кого не вызывает сожаления. Скоро у нас в России будут времена, когда этих донбасских вояк будут бить по морде, они ж это заслужили.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Маринов Михаил, вот жители Л/ДНР как раз и защищают свою землю от фашистов и всякой нечести вроде тебя, прущейся на Донбасс и направленной пиндосами и Петруччо. Если Путин направит, то верный признак- начало у тебя месячных.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Перемоги должны идти непрерывно, вплоть до 149 годовщины ,со дня рождения основателя Украины В.И.Ленина!
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