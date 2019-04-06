"Л/ДНР" кинули снайперів проти ЗСУ і зазнали поразки: всі деталі боїв

На Донбасі 5 квітня противник 17 раз порушив режим припинення вогню, застосував 10 раз озброєння, заборонене мінськими домовленостями, і витратив 59 мін калібрів 120 і 82 мм.

Також окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У трьох обстрілах противник застосовував снайперів, повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 12 раз обстріляв наших захисників. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив п'ять обстрілів.

ТСН

Унаслідок обстрілу ворожих снайперів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. На обстріли противника ОС давали адекватну відповідь, знищивши при цьому чотирьох і поранивши також чотирьох окупантів.

Також знищено одну одиницю військової техніки російсько-окупаційних військ.

З початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил, у тому числі один раз – із озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пройшли випробування нового модернізованого комплексу "Вільха-М", ракети якого вдвічі збільшили дальність ураження цілі.

Також комплекс крилатих ракет для ураження морських і берегових цілей "Нептун", подолавши відстань понад 250 км, успішно вразив ціль в акваторії Чорного моря, під час випробувань.

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