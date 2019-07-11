"Л/ДНР" і ЗСУ зчепилися на Донбасі: є великі втрати

Один український воїн загинув, ще семеро отримали поранення і двоє – бойові травми в результаті бойових дій на Донбасі 10 липня.

У той же час семеро окупантів були поранені. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Всього 10 липня збройні формування Російської Федерації 42 рази порушили режим припинення вогню. З них 28 разів – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 22 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 120 і 82 мм;

поряд із Кам'янкою – з міномета калібру 82 мм;

двічі неподалік Новотроїцького – з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;

на околиці Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Павлопіль – із автоматичного гранатомета;

тричі поблизу Пісків – із мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів;

двічі поблизу Березового – з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також автоматичних гранатометів;

двічі неподалік Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

околиці Гранітного – з протитанкового ракетного комплексу;

в районі населеного пункту Красногорівка – з великокаліберного кулемета;

поблизу Богданівки – з міномета калібру 120 мм;

біля Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки – з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

двічі околиці Тарамчука – з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;

в районі населеного пункту Лебединське – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 20 разів:

тричі поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм;

поряд із Причепилівкою – з мінометів калібру 120 і 82 мм;

неподалік Новотошківського – з артилерійської системи калібру 122 мм;

у районі населеного пункту Луганське – з міномета калібру 120 мм;

тричі околиці Південного – з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Золотого-3 – з мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

поряд із Попасною – з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;

неподалік Новоолександрівки – з міномета калібру 120 мм;

двічі в районі населеного пункту Золоте-4 – із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;

двічі на околиці Новозванівки – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільного – з міномета калібру 82 мм і станкового протитанкового гранатомета;

двічі поблизу Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, зенітних установок і озброєння БМП;

неподалік Зайцевого – з міномета калібру 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи обстріляли автоколону з главою Донеччини. В результаті попадання протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один боєць отримав поранення середньої тяжкості.

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