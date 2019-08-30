"Л/ДНР" готуються обмінятися полоненими з Україною: названа дата

Терористи "Л/ДНР" готові провести з Україною обмін полоненими, який може відбутися вже в кінці вересня.

Про це заявила "уповноважена з прав людини ДНР" Дарина Морозова, закликавши українську сторону "не політизувати" процес обміну полоненими.

"Ми сподіваємося, що українська сторона виконає свої зобов'язання, і до кінця вересня ми проведемо обмін полоненими. Київ просто не має права не виконати домовленості, адже за кожною цифрою стоять реальні люди, сім'ї, мами, тата і діти, яким ми дали надію і які чекають звільнення утримуваних", – заявила вона.

Дар'я Морозова Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережу потрапила інформація про обмін полоненими між Україною і Росією. Однак, як з'ясувалося, в справі трапився різкий поворот через те, що процес є глибоко засекреченим і не підлягає обговоренню.

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