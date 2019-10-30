Тишком стягнули силовиків: "Л/ДНР" влаштували "війнушки" через відведення військ

Ватажки самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник в середу, 30 вересня, завили про початок "навчань", до яких залучать "силові відомства", на тлі розведення сил у Золотому.

Про це повідомили ресурси сепаратистів. Відзначається, що запланована участь підрозділів "МНС", "Народної міліції" і "МВС" при "ДНР" і "ЛНР".

За твердженнями Пушиліна і Пасічника, навчання мають плановий характер. Примітно, що раніше в ЗМІ про них не згадувалося.

"Л/ДНР" влаштували "навчання" через відведення військ

Пасічник заявив, що навчання пройдуть "в зв'язку з обстрілами". Пушилін же вказав, що західзапланували в зв'язку з "прибуттям в зону відведення українських радикалів", що "може нести небезпеку для життя мирного населення".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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