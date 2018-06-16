"Л/ДНР" безуспішно атакували ЗСУ на Донбасі: свіжі подробиці боїв

Терористи на Донбасі 15 червня 36 раз порушували режим припинення вогню, з них дев'ять разів застосовували важке озброєння. Однак, жодна з атак не увінчалася успіхом.

На луганському напрямку інтенсивність боїв у порівнянні з попередньою добою значно зменшилася, повідомляє прес-центр ООС.

На дебальцевському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське, Світлодарськ підрозділи Об'єднаних сил зосередженим вогнем зі стрілецької зброї відповіли противнику і придушили його вогневі точки.

На донецькому напрямку ворог безуспішно виявляв активність у районах населених пунктів Авдіївка і Мар'їнка. Наші захисники адекватними діями у відповідь не дозволили противнику перейти до більш активних дій.

Часткового загострення ситуація набувала на маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Лебединський. Захисники Маріуполя надійно утримували позиції і не дозволили окупантам поліпшити своє тактичне положення.

Під час бойових дій втрат серед наших військ немає. За даними розвідки одного окупанта знищили і один поранений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаївській області бійці 28-ї ОМБр провели навчання з переміщення сил і засобів комбінованим способом з подоланням водних перешкод, за підсумками яких деякі бійці отримали нагороди.