"Л/ДНР" накрили ЗСУ мінометним вогнем: є поранені

У понеділок, 6 січня, збройні формування Російської Федерації 5 раз обстріляли позиції українських захисників у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого двоє військовослужбовців були поранені.
Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook. Противник стріляв із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Двічі терористи відкривали вогонь із станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших позиціях недалеко від населеного пункту Піски в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Ситуація на Донбасі
mediarnbo.org
Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксовано обстріл захисників Кримського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Із початку поточної доби, 7 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
ЗСУ накрили мінометним вогнем на Донбасі
24 канал
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ОС заявили, що за 2019 рік російські окупанти Донбасу зазнали величезних втрат живої сили і техніки. Рахунок ліквідованих терористів перевалив за 600 осіб.
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