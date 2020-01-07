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7 січня • оновлено в 07:30
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"Л/ДНР" накрили ЗСУ мінометним вогнем: є поранені

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У понеділок, 6 січня, збройні формування Російської Федерації 5 раз обстріляли позиції українських захисників у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого двоє військовослужбовців були поранені.

Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook. Противник стріляв із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Двічі терористи відкривали вогонь із станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших позиціях недалеко від населеного пункту Піски в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксовано обстріл захисників Кримського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Із початку поточної доби, 7 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

ЗСУ накрили мінометним вогнем на Донбасі

ЗСУ накрили мінометним вогнем на Донбасі

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ОС заявили, що за 2019 рік російські окупанти Донбасу зазнали величезних втрат живої сили і техніки. Рахунок ліквідованих терористів перевалив за 600 осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас Збройні сили України ООС
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