"Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі: в ОС озвучили деталі

У вівторок, 27 серпня, окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook. "Л/ДНР" обстрілювали позиції українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У результаті атаки окупантів один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

"Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі Прямий

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Талаківки з напряму Пікузіва – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

в районі Водяного з напряму Азова – з ручних протитанкових гранатометів;

близько Павлополя з напряму Українського – з автоматичних гранатометів;

поблизу Мар'їнки з напряму Трудівського – з підствольних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Світлодарська з напряму Лозової – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі 27 серпня mediarnbo.org

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і готові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", – підкреслили в штабі ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в неділю, 25 серпня, загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов.

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