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/Розслідування

"Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі: є вбиті і поранені

4.1тЧитати матеріал російською

Один терорист був знищений, ще двоє - поранені в результаті бойових дій на Донбасі 29 жовтня. Поранення також отримав один захисник України.

Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Як стало відомо, кількість обстрілів, в порівнянні з попередньою добою не виросла, але противник збільшив інтенсивність застосування стрілецької зброї, в тому числі і великокаліберної.

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"Ворог вів вогонь по наших позиціях в районах населених пунктів Станиця Луганська, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське", - йдеться в повідомленні.

Всього за добу окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував.

"Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі: є вбиті і поранені

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ показав потужне відео знищення терористів на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Степан Графский
Степан Графский
Хохложопые, когда в Москве парад проведете?? Заждался я уже вас, освободителей. А то одни ваши попрошайки тут бегают в поисках работы)))
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Семен Дмитрий
Семен Дмитрий
Как обычно после таких победных статей ждем статью о том что в Куев прибыл борт с полудохлыми хероями которым срочно требуются подгузники )))
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Украины Историк
Украины Историк
.......Комментарии на сайте не модерированы...... Еще как модерированы!!! Не пройдет и 20 минут, как мой комментарий будет удален!
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