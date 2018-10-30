"Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі: є вбиті і поранені

Один терорист був знищений, ще двоє - поранені в результаті бойових дій на Донбасі 29 жовтня. Поранення також отримав один захисник України.

Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Як стало відомо, кількість обстрілів, в порівнянні з попередньою добою не виросла, але противник збільшив інтенсивність застосування стрілецької зброї, в тому числі і великокаліберної.

"Ворог вів вогонь по наших позиціях в районах населених пунктів Станиця Луганська, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське", - йдеться в повідомленні.

Всього за добу окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ показав потужне відео знищення терористів на Донбасі.