"Л/ДНР" атакували Об'єднані сили: що відбувається на передовій

Терористи "Л/ДНР" протягом останньої доби організовували нальоти обстріли передових опорних пунктів Об'єднаних сил.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційне опір", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, на Донбасі фіксується активність розвідувально-диверсійних і рейдових груп російських окупаційних військ.

"З'являються спроби інфільтрації їх через передову лінію опорних пунктів ВСУ, спроби організації раптових обстрілів і нальотів на передові опорні і спостережні пункти підрозділів ОС, приховане мінування і пристрій засідок безпосередньо за "нульовою" лінією і в тактичному тилу підрозділів ЗСУ", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тука обчислив чергову хитрість Путіна на Донбасі.