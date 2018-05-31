УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Л/ДНР" атакували Об'єднані сили: що відбувається на передовій

1.9тЧитати новину російською

Терористи "Л/ДНР" протягом останньої доби організовували нальоти обстріли передових опорних пунктів Об'єднаних сил.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційне опір", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Новини
Ідеальна операція: як скасування АТО змінила війну на Донбасі

За його словами, на Донбасі фіксується активність розвідувально-диверсійних і рейдових груп російських окупаційних військ.

"З'являються спроби інфільтрації їх через передову лінію опорних пунктів ВСУ, спроби організації раптових обстрілів і нальотів на передові опорні і спостережні пункти підрозділів ОС, приховане мінування і пристрій засідок безпосередньо за "нульовою" лінією і в тактичному тилу підрозділів ЗСУ", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тука обчислив чергову хитрість Путіна на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "АТО на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
АТО на ДонбасіВійна на Донбасі
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги