Лазаренко зібрався підписати "мирову" з американським слідством - ЗМІ

Колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко має намір підписати з американськими правоохоронцями угоду щодо "примирення" у справі про конфіскацію активів.

13 серпня до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, представники уряду США подали клопотання, згідно з яким хочуть узгодити "загальні риси врегулювання" справи Лазаренка, передає Kyiv Post із посиланням на документ, який перебуває у розпорядженні у видання.

"Сторони на даний час розробляють угоду про врегулювання, яка після підписання має призвести до висновку в цьому питанні", - сказано у документі.

Павло Лазаренко

Водночас федерального суддю США просять на невизначений час відкласти всі поточні терміни у справі, оскільки сторони хотіли б зосередити увагу на розробці зазначеної угоди.

У державній реєстрації уточнюється, що документ був погоджений сторонами у справі - в тому числі Лазаренком, членами його сім'ї та адвокатами, у п'ятницю, 10 серпня.

Як відомо, в США екс-прем'єр України Лазаренко звинувачувався у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом і переведених на закордонні рахунки у 1994-1999 рр.

З 1996 по 1997 роки Лазаренко обіймав посаду прем'єр-міністра України. У 1999 році він був затриманий у США за порушення візового режиму. У 2000 році йому були висунуті звинувачення у здирстві, відмиванні грошей і шахрайстві. Обсяг коштів, переведених Лазаренком у США, оцінювався у 114 млн доларів.

У 2006 році в Сан-Франциско Лазаренко був засуджений до дев'яти років тюремного ув'язнення і штрафу в 10 млн доларів. З 2009 року екс-міністр відбував покарання у федеральній в'язниці. У 2012 році він вийшов на волю.

У жовтні 2017 року ГПУ заявляли, що Лазаренку загрожує ще один судовий процес у США, і що йому вручили текст нової підозри.