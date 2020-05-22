Лауреата премії "Гордість країни" в Харкові побив нацгвардієць: з’явилося фото нападника

Чоловіком, який у Харкові жорстоко побив лауреата премії "Гордість країни" Івана Литвинова, виявився чинний військовослужбовець-контрактник Національної гвардії України.

Відповідну інформацію підтвердили в пресслужбі Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ. Про це повідомляє NewsRoom.

"Один із фігурантів відео справді є військовослужбовцем за контрактом військової частини 3017. Такі випадки паплюжать імідж НГУ", – визнали у відомстві.

Там також зазначили, що за вказаним фактом уже призначено службове розслідування. За його результатами буде дана оцінка діям військовослужбовця, а також вжито відповідних заходів.

"Аж до звільнення зі служби", – додали в пресслужбі СОТО НГУ.

Водночас видання підкреслює, що в соціальних мережах поширюють інформацію, нібито Івана Литвинова побив військовослужбовець Степан Мариняк.

Степан Мариняк newsroom.kh.ua

"На тлі скандалу нацгвардієць був змушений очистити свою сторінку в Instagram, а також видалив частину фото у Facebook", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, у мережу потрапило відео побиття молодого хлопця в Харкові. Потерпілим виявився лауреат премії "Гордість країни", сирота Іван Литвинов.