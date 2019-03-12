"Ламав коди диска": Луценко розповів, що приховали в скандалі з оборонкою

Військова прокуратура і СБУ не покриває жодні незаконні схеми в оборонному комплексі. А журналісти Bihus.Info навпаки — тягнули з оприлюдненням інформації та промовчали про те, що фігурантів судять.
Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на спільному брифінгу з головою Центральної виборчої комісії Тетяною Сліпачук, головою Служби безпеки України Василем Грицаком, міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, відповідаючи на запитання про розслідування журналістів.
За його словами, справа про корупцію в ДК "Укроборонпром" — одна з найбільш успішно розслідуваних. Уже в суд відправлені 111 обвинувальних актів, а засуджені 77 посадових осіб, в тому числі колишні четверо директорів концерну.
Юрій Луценко
"Я вже говорив, що інформація Бігуса з'явилася лише на фінальній стадії нашого розслідування, і говорю про те, що прокурори ніколи не можуть бути швидшими за журналістів. Так, у 2016 році в рамках своєї компетенції військова прокуратура зареєструвала цю справу. Увесь 2018 рік тривала додаткова перевірка, для того, щоб встановити повноту сплати податків ТОВ "Оптімумспецдеталь", власником якої є громадянин Рогоза. За декілька днів до завершення цієї податкової перевірки, пан Бігус, який мав у розпорядженні інформацію з середини минулого року, видав її. Звинувачення в тому, що ми нібито довго діяли, відкидаю. Тоді у мене зустрічне запитання: чому Бігус чекав із минулого року? Я знаю відповідь на це запитання: йому треба було зламати коди диска, а нам треба було провести податкову перевірку! Без неї неможливо прорахувати збитки", — заявив він.
Луценко підкреслив, що військова прокуратура продемонструвала успішність у цьому одному з 480 кримінальних проваджень.
"За першим фактом, який замовчує Бігус, за статтею "Шахрайство" Рогоза і двоє колишніх співробітників СБУ вже більше року перебувають на лаві підсудних. Судові засідання проходять у Печерському суді регулярно. Тому військова прокуратура і служба безпеки нікого не кришує. Другий факт: ми ні на хвилину не зупиняли, не перекваліфікували, ні до того ж не продавали цю справу, як стверджує Бігус, — це неправда. Після отримання акту ДФС одразу ж була повернута в державу сума недоїмки в бюджет — приблизно 30 млн гривень — а підозру вручили керівнику і власнику підприємства Рогозі. Того ж дня ми відправили всі матеріали в Державну експертизу міністерства юстиції і в разі, якщо вони зроблять висновок про автентичність листування, я не виключаю того, що підозри можуть бути оголошені іншим учасникам у несплаті податків у бюджет", — заявив він.
Як відомо, 11 березня вийшла завершальна частина розслідування журналістів, у якому вони стверджують, що співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах навколо "Укроборонпрому". За їхніми словами, майже всі силові структури заводили кримінальні справи проти компаній "золотих хлопчиків". Однак із часом НАБУ, СБУ, ГПУ і Нацполіція "або ховали, або спускали розслідування на гальмах". Водночас стверджується, що розслідування "зникали не безкоштовно".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконне постачання контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковьскі.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
У той же час Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Як з'ясувалося, держпідприємство "Укроборонсервіс", яке входить до структури концерну "Укроборонпром", заплатило Автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн гривень передоплати за таємну угоду.
Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.
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