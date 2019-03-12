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"Ламав коди диска": Луценко розповів, що приховали в скандалі з оборонкою

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Військова прокуратура і СБУ не покриває жодні незаконні схеми в оборонному комплексі. А журналісти Bihus.Info навпаки — тягнули з оприлюдненням інформації та промовчали про те, що фігурантів судять.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на спільному брифінгу з головою Центральної виборчої комісії Тетяною Сліпачук, головою Служби безпеки України Василем Грицаком, міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, відповідаючи на запитання про розслідування журналістів.

За його словами, справа про корупцію в ДК "Укроборонпром" — одна з найбільш успішно розслідуваних. Уже в суд відправлені 111 обвинувальних актів, а засуджені 77 посадових осіб, в тому числі колишні четверо директорів концерну.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

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"Я вже говорив, що інформація Бігуса з'явилася лише на фінальній стадії нашого розслідування, і говорю про те, що прокурори ніколи не можуть бути швидшими за журналістів. Так, у 2016 році в рамках своєї компетенції військова прокуратура зареєструвала цю справу. Увесь 2018 рік тривала додаткова перевірка, для того, щоб встановити повноту сплати податків ТОВ "Оптімумспецдеталь", власником якої є громадянин Рогоза. За декілька днів до завершення цієї податкової перевірки, пан Бігус, який мав у розпорядженні інформацію з середини минулого року, видав її. Звинувачення в тому, що ми нібито довго діяли, відкидаю. Тоді у мене зустрічне запитання: чому Бігус чекав із минулого року? Я знаю відповідь на це запитання: йому треба було зламати коди диска, а нам треба було провести податкову перевірку! Без неї неможливо прорахувати збитки", — заявив він.

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Луценко підкреслив, що військова прокуратура продемонструвала успішність у цьому одному з 480 кримінальних проваджень.

"За першим фактом, який замовчує Бігус, за статтею "Шахрайство" Рогоза і двоє колишніх співробітників СБУ вже більше року перебувають на лаві підсудних. Судові засідання проходять у Печерському суді регулярно. Тому військова прокуратура і служба безпеки нікого не кришує. Другий факт: ми ні на хвилину не зупиняли, не перекваліфікували, ні до того ж не продавали цю справу, як стверджує Бігус, — це неправда. Після отримання акту ДФС одразу ж була повернута в державу сума недоїмки в бюджет — приблизно 30 млн гривень — а підозру вручили керівнику і власнику підприємства Рогозі. Того ж дня ми відправили всі матеріали в Державну експертизу міністерства юстиції і в разі, якщо вони зроблять висновок про автентичність листування, я не виключаю того, що підозри можуть бути оголошені іншим учасникам у несплаті податків у бюджет", — заявив він.

Як відомо, 11 березня вийшла завершальна частина розслідування журналістів, у якому вони стверджують, що співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах навколо "Укроборонпрому". За їхніми словами, майже всі силові структури заводили кримінальні справи проти компаній "золотих хлопчиків". Однак із часом НАБУ, СБУ, ГПУ і Нацполіція "або ховали, або спускали розслідування на гальмах". Водночас стверджується, що розслідування "зникали не безкоштовно".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Юрій Луценко
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
УкроборонпромГПУУКРІНФОРМ
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Народ все бачить пане генеральний "безюридичний" прокурор. Ми бачимо де ті хто розстрілював наших синів. Ми бачимо ті ж суди. Так, ми і весь світ такої наглості ще ніколи не бачили.
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