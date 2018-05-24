Ламати - не будувати: у "ЛНР" показали, на що перетворили стратегічний міст. Відеофакт

На тимчасово окупованій частині Луганської області почали демонтаж підірваного Штерівського моста.

Директор так званого держпідприємства "Луганський автодор" Олег Коваль повідомив, що міст на ділянці траси М -21 Хрустальний (Красний Луч) - Луганськ відновленню не підлягає. Він зазначив, що міст - одна з найважливіших господарських ланок "республіки" і, крім зв'язку Луганська з Хрустальним і Антрацитом, також забезпечує зв'язок між "ЛНР" і "ДНР".

МГБ псевдореспублікі заявили, що не мають відношення до підриву мосту і розшукують "диверсантів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі терористи підірвали міст на трасі Хрустальний (колишній Красний Луч) - Луганськ біля селища Іванівка.