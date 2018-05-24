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Ламати - не будувати: у "ЛНР" показали, на що перетворили стратегічний міст. Відеофакт

5.4тЧитати новину російською

На тимчасово окупованій частині Луганської області почали демонтаж підірваного Штерівського моста.

Директор так званого держпідприємства "Луганський автодор" Олег Коваль повідомив, що міст на ділянці траси М -21 Хрустальний (Красний Луч) - Луганськ відновленню не підлягає. Він зазначив, що міст - одна з найважливіших господарських ланок "республіки" і, крім зв'язку Луганська з Хрустальним і Антрацитом, також забезпечує зв'язок між "ЛНР" і "ДНР".

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У мережі з'явилося відео "підірваного" моста на Луганщині

МГБ псевдореспублікі заявили, що не мають відношення до підриву мосту і розшукують "диверсантів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі терористи підірвали міст на трасі Хрустальний (колишній Красний Луч) - Луганськ біля селища Іванівка.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаЛуганськ
Об'єкт
Новини ЛНР
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