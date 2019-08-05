"Л/ ДНР" влаштували підлі провокації на Донбасі: сталася трагедія

Терористи "Л/ДНР" у понеділок, 5 серпня, двічі порушили встановлене на Донбасі перемир'я.

У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення. Про це інформує прес-служба Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео брифінгу, поскрольте новину вниз).

Збройні Сили у свою чергу дотримувалися режиму припинення вогню на Донбасі.

Ілюстрація. ООС на Донбасі Соцмережі

Відомо, що збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій ОС поблизу Водяного у напрямку Ужівки, застосовуючи стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – також один раз, неподалік Південного у напрямку шахти ім. Гагаріна, застосовуючи стрілецьку зброю.

Карта ООС

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. Зокрема, заборонено:

застосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперську;

наступальні дії та розвідувально-диверсійні операції;

розміщення важкого озброєння в населених пунктах та поблизу них.

Як писав OBOZREVATEL, 4 серпня російські найманці на Донбасі поширили черговий фейк. Вони звинуватили ЗСУ в обстрілі тимчасово окупованої Горлівки.

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