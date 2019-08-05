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"Л/ ДНР" влаштували підлі провокації на Донбасі: сталася трагедія

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Терористи "Л/ДНР" у понеділок, 5 серпня, двічі порушили встановлене на Донбасі перемир'я.

У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення. Про це інформує прес-служба Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео брифінгу, поскрольте новину вниз).

Збройні Сили у свою чергу дотримувалися режиму припинення вогню на Донбасі.

Новини
На Донбасі терористи влаштували підлі обстріли сил ООС: карта

Ілюстрація. ООС на Донбасі

Ілюстрація. ООС на Донбасі

Соцмережі

Відомо, що збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів зі стрілецької зброї.

  • У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій ОС поблизу Водяного у напрямку Ужівки, застосовуючи стрілецьку зброю.

  • У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – також один раз, неподалік Південного у напрямку шахти ім. Гагаріна, застосовуючи стрілецьку зброю.

Карта ООС

Карта ООС

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. Зокрема, заборонено:

  • застосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперську;

  • наступальні дії та розвідувально-диверсійні операції;

  • розміщення важкого озброєння в населених пунктах та поблизу них.

Як писав OBOZREVATEL, 4 серпня російські найманці на Донбасі поширили черговий фейк. Вони звинуватили ЗСУ в обстрілі тимчасово окупованої Горлівки.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Перемир'я на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР ООС видео
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
У них это традиция там что ли? Подрываться на своих минах...
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