''Л/ДНР'' жорстко поплатилися за обстріли ЗСУ на Новий рік: озвучені втрати

У понеділок, 31 грудня, на війні за зміцнення незалежності України на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Як сказано в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook, протягом останньої доби 2018 року терористи по "Л/ДНР" 4 рази порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.

"Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем в районі селища Кримське на Луганському напрямку а також з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Мар'їнка на Донецькому напрямку", — сказано в звіті.

Відзначається, що бійцям ЗСУ довелося застосувати зброю у відповідь на провокації окупантів, які в результаті зазнали суттєвих втрат: 2 терористів було ліквідовано, а ще 3 отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережі було опубліковано поіменний повний список бійців ЗСУ, які загинули на Донбасі в 2018 році. Всього життя за Україну віддали 133 військовослужбовців.