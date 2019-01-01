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''Л/ДНР'' жорстко поплатилися за обстріли ЗСУ на Новий рік: озвучені втрати

23.3тЧитати матеріал російською

У понеділок, 31 грудня, на війні за зміцнення незалежності України на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Як сказано в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook, протягом останньої доби 2018 року терористи по "Л/ДНР" 4 рази порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.

"Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем в районі селища Кримське на Луганському напрямку а також з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Мар'їнка на Донецькому напрямку", — сказано в звіті.

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Відзначається, що бійцям ЗСУ довелося застосувати зброю у відповідь на провокації окупантів, які в результаті зазнали суттєвих втрат: 2 терористів було ліквідовано, а ще 3 отримали поранення.

''Л/ДНР'' жорстко поплатилися за обстріли ЗСУ на Новий рік: озвучені втрати

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережі було опубліковано поіменний повний список бійців ЗСУ, які загинули на Донбасі в 2018 році. Всього життя за Україну віддали 133 військовослужбовців.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
Дпиы и господа украинцы, вам каждый день сообщают только об обстрелах только с одной стороны, со стороны ЛДНР. Однако, это не полная правда, ополчение только отвечает на обстрелы ВСУ и нацбатов. Поэтому, читайте: "Поселки Желобок и Донецкий в Луганской народной республике трижды находились под обстрелом украинских войск в минувшие сутки. По населенным пунктам киевские силовики вели огонь из минометов калибра 82 и 120 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Донецкой народной республике зафиксировано лишь одно нарушение «рождественского перемирия» на Донецком оперативном направлении. Вооруженные силы Украины выпустили три десятка гранат из автоматического гранатомета и две 82-мм мины по поселку Спартак."
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
А почему не написали про МОЩНЫЙ ответ?
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Брук Сэм
Брук Сэм
А морячки видно на долго присели))) Раз такое дело.... «По результатам слаженной работы МинВОТ и Военно–морских сил Украины осуществлены выплаты всем 24 семьям военнопленных моряков одноразовой денежной помощи в размере 100 тысяч гривен» Хохложопые, есть хороший способ разбогатеть)))_ Берете резиновую лодку и вперед к КЕрченскому проливу)))
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