Квартира за 10,3 млн: члена ВРП України запідозрили в корупції

Дружина члена Вищої ради правосуддя Віктора Матвійчука в 2019 році купила в Києві нерухомості на 10,6 млн гривень.

При цьому за останні шість років загальний дохід Матвійчука та його сім'ї склав 10,9 грн, повідомляє Prosud в Facebook.

Так, дружина держслужбовця придбала квартиру в центрі Києва площею близько 200 кв.м і вартістю 10,3 млн грн, паркомісце, гараж і нежитлове приміщення в площею 5.8 кв.м.

Віктор Матвійчук Судово-юридична газета

"З цих 10,9 млн грн – понад 4 млн це дохід дружини Матвійчука за продаж двох земельних ділянок в Херсонській області. При цьому в минулі роки задекларована вартість цих ділянок була менше 20 тисяч гривень. Цікаво, як дружина члена ВСП змогла продати ділянки, які коштували менше 20 тисяч грн за понад 4 млн грн?" – відмічено в повідомленні.

Відзначається, що гроші на квартиру дружина Матвійчука позичила у ТОВ "Губиниський вапняний завод", де ж сама і працює. При цьому 6,6 млн вона вже повернула.

До того ж в 2018 році 20-річна дочка Матвійчука придбала квартиру в Одесі площею 142 квадрата вартістю понад 5 млн грн.

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