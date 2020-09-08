"Квартал 95" виступав у готелі турецької фірми, що ремонтує дороги в Україні – розслідувачі

У готелі Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&Spa групи турецького забудовника Onur ("Онур"), який ремонтує українські дороги, раніше виступали коміки "Кварталу-95".

Як пише "Стопкор", виступ відбувся 2017-го, а в 2020 році студія планувала організувати там фестиваль "Весело".

Останній проходить із 2009 року на різних морських узбережжях Греції і Туреччини. Минулого року Володимир Зеленський із сім'єю відвідав фестиваль уже в статусі президента.

Організатори фестивалю: студія "Квартал 95" і туроператор CITA. Стопкор

У 2020 році в Туреччині мав відбутися 16-й за рахунком фестиваль. Стопкор

Перший у Туреччині резорт під брендом Hilton у туристичному центрі Саригерме, де з'єднуються Середземне та Егейське моря, на території 150 га в 2009 році побудувала місцева компанія Göçay на замовлення спорідненої Göçay-Onur Tourism Operation Investment Construction Transportation Mining and Trade Inc.

5-зірковий готель. Стопкор

Люксовий готель входить до складу групи Onur – одного з лідерів турецького ринку будівництва дорожньо-транспортної інфраструктури.

Готель входить до складу групи Onur. Стопкор

Журналісти з посиланням на Prozorro повідомили, що з 2017-го до квітня 2020-го місцеві представництва турецьких компаній Onur і Göçay розіграли між собою дорожньо-будівельні підряди на суму понад 37 млрд грн.

У 2017 році кількість виграних ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" тендерів різко зросла, а з 2019 компанія живе виключно за рахунок держзакупівель. Стопкор

Так, у лютому 2020-го саме фірма Göçay та українське представництво Onur розіграли між собою тендер на будівництво моста в Запоріжжі за 12 млрд грн.

За даними журналістів, компанія "Брекстон" з орбіти члена транспортного комітету, депутата ВР та ексактора "Кварталу" Юрія Корявченкова нібито займається поставками щебеню для "Онур Таахуут".

Розслідувачі заявили, що дружина генерального координатора "Онур Груп" Емре Караахметоглу, львів'янка Олена Кравс нібито має тісні зв'язки з оточенням президента.

Дружина турецького топменеджера має частку у ТОВ "Небо Інвестмент", кінцевим бенефіціаром якої є Четіндевіз Онур.

Її мати – Надія Кравс – у грудні 2019 року стала власницею 50% у ТОВ "Спец комплект постач", яке вже цього січня отримало від Служби автомобільних доріг на Рівненщині майже 60 млн грн на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автодороги М-06 Київ – Чоп. Один із конкурентів оскаржив підсумки тендеру, але згодом скаргу було відкликано заявником.

Батько Олени – Петро Кравс – є директором ТОВ "Агросетон", яка входить до групи впливу "Онур" в Україні, заявляється в матеріалі. Їхній родич Олег Фаріон володіє часткою "Онур конструкціон інтернешнл".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що всі дороги місцевого значення повинні перейти на баланс "Укравтодору". Він додав, що його не цікавлять схеми з дорогами, а тільки швидкий результат.