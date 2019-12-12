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12 грудня • оновлено в 21:50
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/ Розслідування

Вбивство Шеремета: з'ясувалося, хто заклав вибухівку в авто

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Медик і волонтер Юлія Кузьменко, затримана в Києві 12 грудня, заклала вибухівку під машину журналіста Павла Шеремета. Участь у цьому також брав музикант Андрій Riffmaster Антоненко.

До таких висновків дійшла слідча група, яка розслідує вбивство журналіста. Про це на брифінгу МВС повідомив заступник глави Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль. Подія транслювалася онлайн.

Слідство, як пояснив він, надало на експертизу відеозразки, вилучені з відеокамер поблизу місця вибуху автомобіля з Шереметом, а також відео, де зафіксовані підозрювані особи.

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Павло Шеремет

Павло Шеремет

Колаж

"Ці дані допомогли встановити ідентичність осіб на відео. Ми зробили всі необхідні зразки ходи, візуалізації, щоб експерти могли максимально ефективно попрацювати з цим матеріалом", – сказав Коваль.

Він вказав, що для додаткової оцінки та більш об'єктивних результатів експертизи щодо підозрюваних був притягнутий один із кращих світових експертів Айвон Бірч, який співпрацює з правоохоронними органами Великобританії, країн ЄС та США:

"Бірч відпрацював надані матеріали, що зайняло певний час, і надав свої висновки. З огляду на його думку і висновки експертів, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз у комплексній експертизі, в яку входить психологічна, фотопортретна і вивчення ходи, дав наступні висновки:

  • особа чоловічої статі, яка бере участь у закладанні вибухового пристрою під автомобіль Шеремета, це громадянин Антоненко;

  • особа жіночої статі, яка закладала вибухівку, це Кузьменко Юлія".

Андрій Антоненко

Андрій Антоненко

Вбивство Шеремета: з'ясувалося, хто заклав вибухівку в авто

Facebook/Юлія Кузьменко

Як писав OBOZREVATEL, правоохоронці 12 грудня назвали підозрюваних в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Вказується, що група хотіла вчинити теракти в Києві.

Також опубліковані записи телефонних розмов фігурантів справи, зокрема, ветерана АТО Інни Грищенко з позивним "Пума".

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Андрій Антоненко (Riffmaster) Юлія Кузьменко
Місце
Україна
Теги
розслідування Міністерство внутрішніх справ України
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семенов Александр
семенов Александр
"Рука москвы" мать вашу!!!
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
А смысл в этом какой???
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Ни ХРа! Они воины АТО! Простить, они больше не будут! Даешь амнистию!!
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Он Алекс
Он Алекс
Kuksov Michael, прикинь )) хунта довела расследование до конца и поймала убийц... назвали имена и фамилии, чем заказчиков.. а кстати, а когда на России начнут сажать убийц украинских граждан ? Ну там мильчаков из Питера или гиркин ?
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