Вбивство Шеремета: з'ясувалося, хто заклав вибухівку в авто

Медик і волонтер Юлія Кузьменко, затримана в Києві 12 грудня, заклала вибухівку під машину журналіста Павла Шеремета. Участь у цьому також брав музикант Андрій Riffmaster Антоненко.

До таких висновків дійшла слідча група, яка розслідує вбивство журналіста. Про це на брифінгу МВС повідомив заступник глави Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль. Подія транслювалася онлайн.

Слідство, як пояснив він, надало на експертизу відеозразки, вилучені з відеокамер поблизу місця вибуху автомобіля з Шереметом, а також відео, де зафіксовані підозрювані особи.

Павло Шеремет Колаж

"Ці дані допомогли встановити ідентичність осіб на відео. Ми зробили всі необхідні зразки ходи, візуалізації, щоб експерти могли максимально ефективно попрацювати з цим матеріалом", – сказав Коваль.

Він вказав, що для додаткової оцінки та більш об'єктивних результатів експертизи щодо підозрюваних був притягнутий один із кращих світових експертів Айвон Бірч, який співпрацює з правоохоронними органами Великобританії, країн ЄС та США:

"Бірч відпрацював надані матеріали, що зайняло певний час, і надав свої висновки. З огляду на його думку і висновки експертів, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз у комплексній експертизі, в яку входить психологічна, фотопортретна і вивчення ходи, дав наступні висновки:

особа чоловічої статі, яка бере участь у закладанні вибухового пристрою під автомобіль Шеремета, це громадянин Антоненко;

особа жіночої статі, яка закладала вибухівку, це Кузьменко Юлія".

Андрій Антоненко

Facebook/Юлія Кузьменко

Як писав OBOZREVATEL, правоохоронці 12 грудня назвали підозрюваних в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Вказується, що група хотіла вчинити теракти в Києві.

Також опубліковані записи телефонних розмов фігурантів справи, зокрема, ветерана АТО Інни Грищенко з позивним "Пума".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!