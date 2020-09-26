Курсант, який чудом вижив у катастрофі Ан-26, до останнього рятував товариша. Фото

Президент України Володимир Зеленський відвідав у лікарні Харкова курсанта В'ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака Ан-26 біля Чугуєва.

Як повідомив Зеленський у Telegram, сьогодні курсант фактично святкує другий день народження (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Вночі В'ячеслав отямився біля уламків літака Ан-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими. Вогонь, знищений літак, темрява й тіла навколо. Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці. Це героїзм посеред поля смерті", – написав президент.

Він побажав Золочевському сил пережити й оговтатися від тієї страшної ночі.

Як пише hromadske, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, який супроводжував Зеленського в лікарні, розповів, що вони поспілкувались з курсантом, але питаннями його не навантажували.

"Сказав, що все відбувалось як у комп’ютерній грі, що він, коли отямився, побачив, як горить його товариш, і він допомагав гасити полум’я на цьому хлопці, який перебував у лікарні і, на жаль, сьогодні помер", – переказав Кучер слова курсанта.

Очільник ОДА додав, що хлопець всього не пам’ятає, бо на певний час втратив свідомість. Коли отямився, то виліз з-під уламків літака і почав гасити товариша. Водночас інформацію про те, що він нібито вистрибнув з літака, курсант не підтвердив.

"З урахування емоційної складової лікарі кажуть, що стан середньої тяжкості, але якщо брати фізично – він навіть у задовільному стані", – уточнив Кучер.

Telegram Володимира Зеленського

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Нагадаємо, раніше з'явилися ім'я та фото курсанта з літака Ан-26, який помер у лікарні.

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