Курсант, який чудом вижив у катастрофі Ан-26, до останнього рятував товариша. Фото
Зеленський заявив, що сьогодні курсант Золочевський фактично святкує другий день народження
Хлопець прийшов до тями, побачив, як горить його товариш, і допомагав гасити на ньому полум'я
За його словами, все відбувалося як у комп'ютерній грі
Президент України Володимир Зеленський відвідав у лікарні Харкова курсанта В'ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака Ан-26 біля Чугуєва.
Як повідомив Зеленський у Telegram, сьогодні курсант фактично святкує другий день народження (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Вночі В'ячеслав отямився біля уламків літака Ан-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими. Вогонь, знищений літак, темрява й тіла навколо. Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці. Це героїзм посеред поля смерті", – написав президент.
Він побажав Золочевському сил пережити й оговтатися від тієї страшної ночі.
Як пише hromadske, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, який супроводжував Зеленського в лікарні, розповів, що вони поспілкувались з курсантом, але питаннями його не навантажували.
"Сказав, що все відбувалось як у комп’ютерній грі, що він, коли отямився, побачив, як горить його товариш, і він допомагав гасити полум’я на цьому хлопці, який перебував у лікарні і, на жаль, сьогодні помер", – переказав Кучер слова курсанта.
Очільник ОДА додав, що хлопець всього не пам’ятає, бо на певний час втратив свідомість. Коли отямився, то виліз з-під уламків літака і почав гасити товариша. Водночас інформацію про те, що він нібито вистрибнув з літака, курсант не підтвердив.
"З урахування емоційної складової лікарі кажуть, що стан середньої тяжкості, але якщо брати фізично – він навіть у задовільному стані", – уточнив Кучер.
Нагадаємо, раніше з'явилися ім'я та фото курсанта з літака Ан-26, який помер у лікарні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
У результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Ан-26, найімовірніше, зачепився крилом за землю.
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Президент Володимир Зеленський приїхав на місце падіння Ан-26 і оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні.