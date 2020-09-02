Курсант із Житомира перед смертю залишив записку дівчині: нові деталі трагедії

У Житомирі поряд із тілом застреленого 17-річного курсанта військового інституту імені С. П. Корольова, про смерть якого повідомили в навчальному закладі, знайшли передсмертну записку.

Вона адресована дівчині, яка нібито не відповіла парубку взаємністю. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що Максим Хоровський тільки вступив на перший курс. Трагедія ж трапилася під час навчань – на полігоні в наметовому містечку курсанту видали зброю для тренувань і після цього він зник. А вже згодом його тіло з вогнепальним пораненням знайшли біля господарчої будівлі.

За розслідування НП справи взялася не лише поліція, а й військова прокуратура. Через знайдену біля хлопця передсмертну записка, в якій йшлося про нерозділене кохання, слідчі попередньо розглядає версію про самогубство

"Він стояв в одному строю з курсантами, які готувалися до виходу на вогневий рубіж. Отримали боєприпаси, як і треба, але потім він вислизнув. Подія трапилася з незалежних від проходження військової служби причин. Записка є передсмертна, звернення до дівчини, все довкола нерозділеного кохання", – пояснив начальник Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова Олександр Левченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирі в перший же день нового навчального року, 1 вересня, загинув курсант Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, який вступив до нього тільки цьогоріч. До трагедії призвело необережне поводження зі зброєю.