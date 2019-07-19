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Курс на Росію? Терористи "Л/ДНР" знову звернулися до Зеленського. Відео

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На території тимчасово окупованого Донбасу знову пройшла акція, під час якої від президента України Володимира Зеленського вимагали визнати "особливий статус" регіону.

Пропагандистські звернення з "Л/ДНР" опубліковані в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

На показаних постановочних кадрах групи молодих людей вимагають від Зеленського припинити війну і надати Донбасу "особливий статус". Нібито цей вибір вже підтримали більше мільйона осіб, підписавши петицію в інтернеті.

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Зеленського також звинуватили у зв'язку з олігархами. Таке звернення записав ватажок "ДНР" Денис Пушилін, котрий знову розповідав про "народ Донбасу, який втомився терпіти". Терорист закликав Зеленського визнати "їхній вибір, який не можна ігнорувати".

Водночас ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник на зустрічі з місцевими жителями повідомляв про "інтеграцію з Росією". На його думку, "особливий статус" Донбасу означає, що "Л/ДНР стане державою в державі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажки бойовиків "Л/ДНР" Леонід Пасічник і Денис Пушилін один за одним закликали президента України Володимира Зеленського надати Донбасу "особливий статус".

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Леонід Пасічник Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
удивительно как недалеки украинцы... бандиты-комуняки создали вашу "самую большую страну в Европе" из русских, венерских, рымынских и польских земель, вы что, этого не знаете? вы епануты или где? я думаю, что пришла пора исправить преступления комуняк, Украина должна вернуться к своим историческим национальным пенатам... тогда у вас не будет проблем с разной ментальностью граждан Украины, и не будет проблем с вашей ридной козьей мовой...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, скажите, чем кровь стариков, женщин и детей Донбасса будете смывать? на колени, суки, перед ними...
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Если и им особый статус, то и другим регионам то же. Конституция одна для всех.
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