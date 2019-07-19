Курс на Росію? Терористи "Л/ДНР" знову звернулися до Зеленського. Відео

На території тимчасово окупованого Донбасу знову пройшла акція, під час якої від президента України Володимира Зеленського вимагали визнати "особливий статус" регіону.

Пропагандистські звернення з "Л/ДНР" опубліковані в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

На показаних постановочних кадрах групи молодих людей вимагають від Зеленського припинити війну і надати Донбасу "особливий статус". Нібито цей вибір вже підтримали більше мільйона осіб, підписавши петицію в інтернеті.

Зеленського також звинуватили у зв'язку з олігархами. Таке звернення записав ватажок "ДНР" Денис Пушилін, котрий знову розповідав про "народ Донбасу, який втомився терпіти". Терорист закликав Зеленського визнати "їхній вибір, який не можна ігнорувати".

Водночас ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник на зустрічі з місцевими жителями повідомляв про "інтеграцію з Росією". На його думку, "особливий статус" Донбасу означає, що "Л/ДНР стане державою в державі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажки бойовиків "Л/ДНР" Леонід Пасічник і Денис Пушилін один за одним закликали президента України Володимира Зеленського надати Донбасу "особливий статус".

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