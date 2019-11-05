Під загрозою унікальні ліси: The New York Times написала про скандальний проект Коломойського в Карпатах

На території гірського масиву Свидовець в українських Карпатах (Закарпатська область) можуть побудувати мега-курорт. Проєкт пов'язують із бізнесменом Ігорем Коломойським.

Статтю про це опублікувала американська газета The New York Times. Як стверджує автор, журналіст Ендрю Хіггінс, робота із просування ідеї будівництва гірськолижного туристичного курорту активізувалася після повернення Коломойського в Україну.

Зокрема, активісти звернули увагу на початок у регіоні дорожніх робіт, які чиновники називають частиною регулярного ремонту.

Свидовець Gorgany

"Однак противники зайшовшого в глухий кут проєкту гірськолижного курорту в цьому районі бачать перші конкретні ознаки того, що завдяки відродженому впливу Коломойського один із найбільш тендітних, незайманих і важкодоступних районів Європи знаходиться під загрозою", – сказано в тексті.

"Свидовець – це тест для нового президента України: чи є він незалежним чи знаходиться під контролем Ігоря Коломойського", – зазначила в коментарі New York Times екоактівістка, засновниця руху Free Svydovets Ірис Дель Соль.

Журналісти додали, що керівник гірськолижного курорту "Буковель" Олександр Шевченко, давній бізнес-партнер Коломойського, спростував можливі зв'язки бізнесмена з будівництвом на Свидовці. Він сказав, що це тільки "чутки" і "казки".

Стаття The New York Times Скріншот

Однак, Коломойський є одним із засновників ТОВ "Скорзонера", на прохання якого Рахівська та Тячівська районні адміністрації розробляли детальні плани території мега-курорту на Свидовці.

New York Times посилається також на лист від ТОВ "Скорзонера", адресований районній адміністрації з розробки проекту та запевненнями про наміри реалізувати "видатний туристичний проект".

У статті йдеться також про природну цінність Свидовця. Зокрема, кандидат біологічних наук Богдан Проць заявив про унікальність території і важливість її збереження не тільки для України, але і для сусідніх держав, оскільки територія впливає на рівень води і на її якість у річці Тиса – притоці Дунаю.

The New York Times

Крім великої кількості червонокнижних рослин, поблизу території, де планується будівництво, розміщені букові ліси Карпат – об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Еколог, керівник ГО "Екосфера" Оксана Станкевич-Волосянчук у розмові з журналістами висловила думку про те, що в ідеї забудови Свидовця – приховані плани власників "Буковеля" отримати контроль над водними запасами гірського масиву, оскільки курорт у Поляниці вже має серйозні проблеми з водою.

Йдеться і про те, що місцеві жителі висловлюють стурбованість відсутністю повної інформації про можливе будівництво. У 2017 році був поданий позов, зараз справа щодо Свидовцю знаходиться у Верховному Суді України.

Житель села Лопухово Валерій Павлюк, один із позивачів, стверджує, що після публічного висловлювання проти будівництва і початку судового процесу, він відчув на собі "помсту" з боку влади.

Його бізнес нібито опинився під прицілом із боку різних держструктур, зокрема, екоінспекції. "Вони просто хотіли мене налякати", – сказав журналістам Павлюк.

Зі всого боку голова сільської ради Чорної Тиси Іван Павлючки вважає, що "якщо цього проекту не буде, то тут не буде нічого: ні нових доріг, ні нових шкіл, ні робочих місць".

Вчений Богдан Проць додав, що розуміє зацікавленість сільського голови в економічних перспективах, але підкреслив, що місцевим жителям "продають купюру".

"Для Коломойського це просто іграшка. Він не дуже цікавиться розвитком гірськолижного курорту. Він просто хоче показати свій вплив", – припустив він.

Ігор Коломойський Delo.ua

Як писав OBOZREVATEL, у 2018 році представники організації Free Svydovets, Bruno Manser Fonds, Forum civique européen і Європейського кооперативу Longo Maі звернулися в українське посольство в Швейцарії (м. Берн) і передали послу офіційне звернення про захист Карпатських лісів через можливе будівництво поблизу гірського хребта Свидовець.

Раніше активісти забили на сполох через те, що в Закарпатській області в Рахівському районі хочуть вирубати 14 тис. га лісу, щоб побудувати туристичний комплекс.

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