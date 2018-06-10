Курник: як виглядає наступна мета ЗСУ на Донбасі

Збройні Сили України показали одну зі своїх цілей на Світлодарськ дузі.
Фото ворожої позиції оприлюднив у своєму Facebook волонтер Юрій Мисягін.
Facebook Юрія Мисягіна
"Сепарскій курник на Світлодарськый дузі. Чекає на свій зоряний час, поки український ПТУР в гості не прилетить", - написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові в зоні проведення ООС на Донбасі розгромили позицію терористів. По цілях було завдано превентивного удару.
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