Курник: як виглядає наступна мета ЗСУ на Донбасі

Збройні Сили України показали одну зі своїх цілей на Світлодарськ дузі.

Фото ворожої позиції оприлюднив у своєму Facebook волонтер Юрій Мисягін.

Facebook Юрія Мисягіна

"Сепарскій курник на Світлодарськый дузі. Чекає на свій зоряний час, поки український ПТУР в гості не прилетить", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові в зоні проведення ООС на Донбасі розгромили позицію терористів. По цілях було завдано превентивного удару.