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Курник: як виглядає наступна мета ЗСУ на Донбасі

1.1тЧитати новину російською

Збройні Сили України показали одну зі своїх цілей на Світлодарськ дузі.

Фото ворожої позиції оприлюднив у своєму Facebook волонтер Юрій Мисягін.

Facebook Юрія Мисягіна

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Навіть без "Джавелін"! "Третя сила" взяла нові позиції на Донбасі

"Сепарскій курник на Світлодарськый дузі. Чекає на свій зоряний час, поки український ПТУР в гості не прилетить", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові в зоні проведення ООС на Донбасі розгромили позицію терористів. По цілях було завдано превентивного удару.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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