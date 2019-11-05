Курирує ФСБ? В СБУ розповіли про підривну діяльність у патріотичних групах соцмереж

Популярні українські патріотичні пабліки в соцмережах можуть курируватися співробітниками ФСБ Росії, щоб штучно "розгойдувати" становище в країні.

Таку точку зору висловив співробітник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інфорбезопасності СБУ Олег Самойленко. Одним із прикладів підривної діяльності він назвав ведення груп "Патріоти України", "Українська революцiя", "Всi на Майдан", "Продовження Революцiї гiдностi", "Майдан-3", "Ми – патрiоті України" росіянином Сергієм Жуком, пишуть "Факти".

У лютому 2017 року ці сторінки в соцмережах були заблоковані СБУ, але Жук, підозрюваний у роботі на ФСБ, почав створювати нові сторінки.

"У 2014-2015 роках Жук опинився на Донбасі. Воював на боці бойовиків "ДНР", позивний "Москва". У той період він викладав на особистій сторінці багато фотографій з Донецька. Дуже любив позувати зі зброєю в руках. Відомо, що він брав участь в тортурах наших військовополонених – на його YouTube-каналі розміщені жахливі відео", – уточнив Олег Самойленко.

Після повернення з Донбасу Жук почав робити вигляд, що він патріот України, і створив відповідні акаунти.

Сергій Жук Факти

"Однозначно цю роботу виконує команда кадрових співробітників спецслужб, які системно вивчають економічну, соціальну та політичну ситуацію в Україні, а потім викладають здобуту інформацію, – на перший погляд, начебто правдиво, насправді–- маніпулюючи і вкидаючи потрібні їм меседжі. Ми вважаємо, що Жука можуть курирувати фахівці Центру інформаційної безпеки ФСБ Росії", – розповів співробітник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інфорбезопасності СБУ.

Він підкреслив, що перед президентськими виборами в Україні росіянин створив проект "Українські націонал-патріоти" відразу в декількох соцмережах, де писали про акції протесту і мітинги.

Факти

За відомостями СБУ, Жук – не єдиний підозрюваний у співпраці з ФСБ росіянин, який веде підривну діяльність в Україні через соцмережі.

Як писав OBOZREVATEL, в соціальній мережі Facebook було виявлено підозріле опитування, в якому захисники України довірливо розкривали інформацію про місце проходження служби, свої родини та позиції, які вони займали на Донбасі.

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