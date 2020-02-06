Куратори з Росії приїхали до терористів на Донбас: розвідка розсекретила

На тимчасово окупований Донбас прибула комісія Південного військового округу Збройних сил Росії. Вона перевіряє рівень бойової підготовки терористів "Л/ДНР".
Як стало відомо Головному управлінню розвідки України, до складу комісії входять офіцери Михайлівської військової артилерійської академії (Санкт-Петербург), повідомляється на сайті Міноборони (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Російські військові на Донбасі
etcetera.media
"Командування ЗС РФ продовжує нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки з'єднань і частин 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК. Основні зусилля супротивника зосереджені на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських підрозділів, зокрема з виконанням стрільб у складі мінометних батарей і артилерійських дивізіонів у взаємодії з розвідувальними підрозділами", – йдеться у зведенні українських захисників.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше розвідка встановила, що російські терористи на Донбасі активізували роботу снайперів, а також стягнули важку бронетехніку та артилерію до лінії зіткнення.
Крім того, окупанти ще з більшою силою почали обстрілювати позиції українських захисників на Донбасі. Так, у період з 28 січня по 5 лютого бойовики здійснили 72 вогневі нальоти.
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