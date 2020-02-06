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7 лютого • оновлено в 08:48
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/ Розслідування

Куратори з Росії приїхали до терористів на Донбас: розвідка розсекретила

4.6т
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На тимчасово окупований Донбас прибула комісія Південного військового округу Збройних сил Росії. Вона перевіряє рівень бойової підготовки терористів "Л/ДНР".

Як стало відомо Головному управлінню розвідки України, до складу комісії входять офіцери Михайлівської військової артилерійської академії (Санкт-Петербург), повідомляється на сайті Міноборони (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російські військові на Донбасі

Російські військові на Донбасі

etcetera.media

"Командування ЗС РФ продовжує нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки з'єднань і частин 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК. Основні зусилля супротивника зосереджені на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських підрозділів, зокрема з виконанням стрільб у складі мінометних батарей і артилерійських дивізіонів у взаємодії з розвідувальними підрозділами", – йдеться у зведенні українських захисників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Теги
Головне управління розвідки Міністерство оборони України
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
кураторы из штатов вещали со сцены,прямо во время пер.ев.ор.ота,и вафли раздавали.или снова амнезия?
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
Петрова Ольга, иди нах.й,дрючька сцаная,будеш писюрве малолетней рассказывать за мандалай и рыпалюцию гныдности.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Фантомаск Разбушевальцман, курыш дебыл что то хреновое , что ты нашкрябало существо
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0
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Под фоткой подпись «Российские военные на Донбассе».На фото на заднем плане за забором виднеются горы.У меня опрос к ОБОЗУ .Как они называются :Донбасские,Донецкие,Лүганские или просто Украинские?По новм учебникам географии?
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2
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Цимельман Филя, нельзя ж так глупо палиться...смените редахтора.... или у к р о пипл хавает?
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1
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
На какой минуте видео доказательства?
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2
1
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Горелов Сергей, пшел на куй чечена существо , оно еще и слова знает ---доказательства, чмо немытое
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