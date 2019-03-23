Купуйте зі знижкою! В Україні з'явився новий вид "вуличного" шахрайства

В Україні набирає обертів шахрайство, під час якого людям продають нібито старовинні та цінні монети.

Зловмисники прикидаються будівельниками, які знайшли скарб на місці роботи, і пропонують придбати монети за вигідною ціною, повідомили в групі dtp.kiev.ua в Facebook.

Самі вони нібито не можуть продати їх, тому що завтра ж летять працювати в Польщу, тож готові скинути вартість із $300 до $100.

Монети Facebook dtp.kiev.ua

"І деякі з радістю погоджуються. А насправді ці "монети" – новоділ з "Алі Експрес" за $1,5-2 за штуку", – пояснили принцип шахрайства в групі.

Повідомляється також, що ця схема працює як мінімум в двох містах, Києві та Львові. Якщо зловмисникові не вдається продати за "знижку в $200" дешевий муляж, за ним на автомобілі приїжджають спільники і відвозять на пошуки покупця в інше місце.

Як писав OBOZREVATEL, в березні в Києві активізувалися телефонні шахраї, які представляються співробітниками банку і повідомляють про блокування картки.

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