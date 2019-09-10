"Купили дитині смерть": подробиці жахливої ДТП під Чернівцями

У Чернівецькій області 8-річний хлопчик, керуючи квадроциклом, зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen. Від отриманих травм школяр помер на місці пригоди.

Пізніше з'ясувалося, що 21-річний водій легковика був у стані алкогольного сп'яніння. Подробиці – в нашому матеріалі.

Смертельний удар

Аварія трапилася 9 вересня в селищі Красноїльськ Сторожинецького району. У поліції зазначили, що за словами очевидців, Volkswagen рухався з перевищенням швидкості. Зіткнення трапилося в той самий момент, коли квадроцикл раптово виїхав із прилеглої вулички.

ДТП у Чернівецькій області

На сьогодні водій авто затриманий. Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

ДТП у Чернівецькій області

Думки розділилися

Між тим новина про трагедію сколихнула 10-тисячне селище. Як розповіли журналістам OBOZREVATEL місцеві жителі, люди розділилися на три табори.

"Одні в смертельній ДТП звинувачують п'яного водія. Другі хлопчика, який не повинен був виїжджати з двору. Треті вважають, що винні батьки школяра, які, незважаючи на такий юний вік, дозволили дитині їздити на квадроциклі.

Відзначимо, що відповідно до Закону України "Про дорожній рух", управління мототранспортними засобами дозволено особам, які досягли 16-річного віку.

ДТП в Чернівецькій області

ДТП в Чернівецькій області

Місцеві жителі уточнили нашим журналістам, що 8-річний хлопчик уже не перший раз катався селищем на квадроциклі.

"Батьки купили дитині смерть", – сказали нам у дирекції однієї зі шкіл селища.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирській області в ДТП загинули троє братів. Автомобіль ВАЗ, у якому перебували хлопці, зіткнувся на трасі з іншим легковиком. Водій і пасажири ВАЗа загинули.

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