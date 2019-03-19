Купи грошей, золото та зброя: в Україні накрили фінансову піраміду

В Україні викрили фінансову піраміду, жертвами якої стали тисячі громадян України та Євросоюзу.

У прес-службі СБУ повідомили, що шахраї під виглядом інвестиційної компанії "Forex Trend Limіted" заволоділи понад 340 млн гривнями довірливих людей.

"Фінансові ресурси зловмисники "виводили" через ланцюг товариств із ознаками "фіктивності" на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, і приватних осіб-підприємців із переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувалися через придбання предметів розкоші, як на території України, так і країн ЄС", – йдеться в повідомленні.

Спецслужби провели обшуки в будинках учасників "піраміди" та їхніх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. Під час обшуків були вилучені готівкові гроші, коштовності, в тому числі золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Зараз учасникам угруповання оголосили підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).

СБУ накрила фінансову піраміду СБУ

СБУ накрила фінансову піраміду СБУ

СБУ накрила фінансову піраміду СБУ

СБУ накрила фінансову піраміду СБУ

СБУ накрила фінансову піраміду СБУ

СБУ накрила фінансову піраміду СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у популярну мережу українських воєнторгів нагрянули з обшуками.

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