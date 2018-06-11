Купання або життя: як зупинити хвилю смертей на воді

Рятувальники оприлюднили страшну статистику - понад 300 загиблих на воді з початку року. Окремо шокує загибель дітей. Так, протягом одного дня в Україні потонуло п'ятеро школярів. Дані цифри показують, яким лихом для країни обертається щорічний сезон купання.

У цій публікації OBOZREVATEL розповість про причини масової загибелі на воді, та що робиться для того, щоб знизити трагічну статистику.

Хто частіше тоне

У Державній службі з надзвичайних ситуацій в Києві говорять, що багато з потонулих - люди, які вживали алкоголь в компаніях, при цьому 90% вміли плавати.

"У людей, що випили притупляється почуття самозбереження, в результаті багато хто з них під час купання не розраховували свої сили", - розповіла нашому виданню начальник прес-служби ДСНС столиці Світлана Водолага.

Також серед загиблих багато людей похилого віку. В результаті різкої зміни температури або від переохолодження у пенсіонерів нерідко зупиняється серце.

Порятунок на воді ГСЧС Львівської області

Окремо про дітей. Як це не сумно, але 10% всіх загиблих під час купального сезону - неповнолітні. Це підлітки, які, хизуючись перед друзями на спір перепливали водойму або пірнали з мостів. Це і маленькі діти, залишені дорослими без нагляду. Типовий випадок. Нещодавно в селі Вишнів Волинської області 8-річна дівчинка одна пішла купатися в штучний ставок, і не змогла вибратися на берег. Дорослі не відразу почали шукати дитину, а коли знайшли, було вже пізно - дівчинка потонула.

Порятунок - справа рук самих потопаючих?

З перерахованих прикладів може скластися враження, що в трагедіях на воді винні самі відпочиваючі: лізли в воду п'яними, на розраховували власні сили, а у випадку з дітьми - не прислухалися до поради батьків. Здебільшого це так і відбувається, але ... У всіх країнах на воді гинуть люди, тільки чомусь в Україні цей відсоток набагато вище.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я наша країна перебуває в лідерах за рівнем смертності на воді серед 117 країн - 5,5 смертей на 100 тис. Для порівняння, в Австралії, яка славиться великою кількістю пляжів, рівень смертності на воді майже в чотири рази нижче!

Що можуть зробити влада

Пляжі. В Україні, за даними Держпродпотребслужби, на річках і озерах в минулому році налічувалося всього 320 пляжів, на яких чергують рятувальники. Погодьтеся, якось мало для великої країни. Але замість того, щоб збільшити кількість офіційних місць для купання, чиновникам на місцях простіше встановити табличку "Купатися заборонено" і зняти з себе відповідальність.

Як повинні працювати рятувальники. На фото - пляжний патруль в Києві Шкіпер

Підготовка рятувальників. Як раніше повідомляв OBOZREVATEL засновник громадського об'єднання "Пляжний патруль" Денис Пікалов, в Україні до недавнього часу не було чіткого розуміння, як повинен виглядати охороняється пляж. "Нерідко роботу рятувальників поєднували (і поєднують) люди з числа підприємців, які паралельно займаються прокатом техніки", - розповів він.

Чи зможе такий працівник повноцінно стежити за безпекою людей, коли він паралельно рахує гроші - питання риторичне.

Школа. Надавати дітям знання правил безпечної поведінки на воді повинні зі шкільної лави. З огляду на те, що в Україні за даними ДСНС щорічно тоне від 88 до 106 дітей, може доцільно присвятити цій темі більше уроків, а навчання плаванню зробити обов'язковим?

Це питання OBOZREVATEL поставив прес-службі Міністерства освіти України, на що нам відповіли, що "змістовне наповнення фізичної культури за програмою, навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів".

"Що стосується збільшення курсу навчання, а також введення в програму уроків безпеки на воді, такі рішення приймаються на рівні керівництва навчального закладу, можуть бути ініційовані навчальним закладом", - повідомили в МОН.

Виходить, що збільшення уроків і практичних занять по уникненню трагедій на воді, має прийматися не на рівні Міністерства, а керівництвом шкіл? Цікаво, чи в усіх школах захочуть приділяти цій проблемі більше уваги?

Експерти, з якими поспілкувався OBOZREVATEL, в один голос стверджують: в Україні відсутня державна політика щодо запобігання подій на воді. Тезами вона повинна виглядати так:

- тотальна заборона продажу і розпивання алкоголю на пляжах, а також жорсткий контроль приватних балансоутримувачів баз і готелів;

- створювати реальний волонтерський рух рятувальників;

- проводити превентивну роботу з дітьми та батьками.

Повною мірою ці норми мало де виконуються, а тому кожен купальний сезон в Україні гинуть сотні людей.