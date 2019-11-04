Кулик добудував поверх до елітного будинку в Києві: деталі розслідування

Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик незаконно добудував додатковий 14-поверх в елітному житловому комплексі Diplomat Hall у Києві.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Наші Гроші" на Bihus info (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Йдеться про будинок за адресою Жилянська, 59. Як стало відомо, сім'я Кулика володіє там двома квартирами загальною площею понад 400 квадратних метрів. Одна з квартир записана на співмешканку Кулика Ірину Німець. Крім того, прокурор володіє двома гаражами і приміщенням на даху (88 кв.м).

Кулик добудував поверх до елітного будинку в Києві

За даними журналістів, Київська райдержадміністрація, яка проводила перевірку комплексу, нібито просто закрила очі на 14 поверх і не вказала його в звіті.

Крім того, будівництво "поверху Кулика" не погоджували ні Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва, ні Державна архітектурно-будівельна інспекція.

В Єдиному реєстрі документів інформації про видачу документів, що дають право на будівництво об'єкта по вулиці Жилянська 59, приміщення 1420, також немає.

Крім того, журналісти стверджують, що 14-й поверх для Кулика будувався під час розслідування незаконного збагачення прокурора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 листопада, на сайті президента України почали збирати підписи за звільнення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика з Офісу генпрокурора.

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