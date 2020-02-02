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2 лютого • оновлено в 06:40
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"Натиснув на курок і став іншою людиною": кулеметник ЗСУ розповів, як потрапив на Донбас у 16 років

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Кулеметник Мирослав Олійник, який потрапив на Донбас у 16 років, пройшов бої в Пісках, Опитному, Красногорівці, районі Донецького аеропорту і на Світлодарській дузі.

Зараз хлопцеві 21. Офіційно він подав документи на підписання контракту "до кінця особливого періоду" в день свого 18-річчя, як тільки це стало можливим за законом, і відразу став командиром відділення на одній із важливих передових позицій. Про це повідомляється в матеріалі "АрміяInform".

Мирослав Олійник

Мирослав Олійник

facebook.com/MinistryofDefence.UA

"Коли почалася війна, мені було 15 років, закінчував 9 клас. Проживав я в Павлограді, що на кордоні Дніпропетровської та Донецької області, мама – родом із Дебальцевого. Я просто не міг всидіти за шкільною партою і заповнював анкети в різні добробати. Звичайно, всі відмовляли, хоча і вік намагався приховати...

У 2014-му мені вдалося пройти "учебку" і опинитися в резервній групі. У свій перший бойовий батальйон, хоча і добровольчий, я потрапив у 16 років. Там же, у Пісках, було перше бойове хрещення, коли ми стояли на прикритті в таборі, а його почали штурмувати. Після того, як вперше потрапив під обстріл і натиснув на курок, став зовсім іншою людиною", – розповів він.

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За словами хлопця, в результаті комбат дізнався його реальний вік і відразу ж відправив воїна додому. "Сказав: "Ти уявляєш, що буде, якщо ти в свої 16 років загинеш?" – згадав Олійник.

Він розповів, що вдома пробув усього два дні. Хлопець вийшов на командира іншого добровільного підрозділу і попросився до них. Через кілька днів він знову був у Пісках, відтоді свій вік він приховував ще ретельніше.

Пізніше, підписавши контракт, Мирослав став старшим на ВОПі (взводному опорному пункті) на Світлодарській дузі, хоча і наймолодшим за віком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі з'явилися видовищні відео з роботою української артилерії. На кадрах зазнято складні маневри танка, а також ведення вогню з артилерійської установки ЗСУ.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Збройні сили України добровольці Донбас
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Пигин Макс
Пигин Макс
То, что он стал другим, верю. Но никак не человеком! Уже в 16 лет, эта мразь хотела убивать, грабить и насиловать.
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Юг Руси
Юг Руси
Ах ты маленький нацистик ... Живой, пока?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Малолетний конченый долб...б. Очень надеемся, что в ближайшее время тебя медленно понесут в лежачем положении, а усе твоё село станет на колени.
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