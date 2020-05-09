Кулебі передумали вручати підозру за гучну ДТП: у справі новий скандал

Розслідування 11:25, 9.05.2020 Оновлено: 11:27, 9.05.2020

Національна поліція досі не повідомила про підозру уповноваженому президента України з прав дитини Миколі Кулебі, який 24 листопада минулого року потрапив у ДТП в Київській області.

Як повідомив у Facebook журналіст Дмитро Гнап, всі учасники і обставини ДТП встановлені, але поліція вже півроку не може завершити розслідування і повідомити про підозру.

Микола Кулеба потрапив у ДТП 24 листопада 2019 року

"Спочатку збиралися це зробити минулого тижня. Але потім передумали. У поліції Київської області мені сказали, що слідчим треба провести ще ряд експертиз. А тому, підозра Кулебі відкладається на невизначений термін", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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