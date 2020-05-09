Кулебі передумали вручати підозру за гучну ДТП: у справі новий скандал
Національна поліція досі не повідомила про підозру уповноваженому президента України з прав дитини Миколі Кулебі, який 24 листопада минулого року потрапив у ДТП в Київській області.
Як повідомив у Facebook журналіст Дмитро Гнап, всі учасники і обставини ДТП встановлені, але поліція вже півроку не може завершити розслідування і повідомити про підозру.
"Спочатку збиралися це зробити минулого тижня. Але потім передумали. У поліції Київської області мені сказали, що слідчим треба провести ще ряд експертиз. А тому, підозра Кулебі відкладається на невизначений термін", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кулеба потрапив в ДТП разом зі своїми синами на перехресті Чабани-Гатне, який багато водіїв називають "проклятим". Там регулярно відбуваються аварії, які нерідко призводять до загибелі.
На кадрах було знято зіткнення мікроавтобуса і Toyota. Легковий автомобіль, в якому перебував чиновник зі своїми дітьми, після удару врізався у відбійник.
OBOZREVATEL розкрив нові факти про ДТП з Миколою Кулебою і його дітьми на "кривавому перехресті" під Києвом. Незважаючи на те, що омбудсмен виявився постраждалим в результаті аварії, йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.