Уповноважений Зеленського Кулеба розбився разом із дітьми: як виглядає старший син

У результаті ДТП під Києвом з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою в реанімацію потрапив його старший син Тимофій.

OBOZREVATEL публікує фото Тимофія Кулеби з його сторінки у Facebook. Відзначимо, аварія трапилася в селищі Чабани в неділю, 24 листопада.

Повідомляється, що чиновник нібито поїхав на червоне світло, а його молодший син їхав в авто без дитячого крісла.

ДТП із Миколою Кулебою Колаж

Тимофій Кулеба Сторінка хлопця в Facebook

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив інформацію про аварію.

"Житель села Гатне П., 1998 р.н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під керуванням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого президента України з прав дитини.

У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (із них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження (госпіталізовано)", – написав він.

Як писав OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Кулебу уповноваженим із прав дітей 1 червня.

Кулеба вже займав цю посаду з грудня 2014 до травня 2019 року, проте був звільнений п'ятим президентом країни Петром Порошенко.

З 2006 до грудня 2014 року Кулеба був начальником Служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації.

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