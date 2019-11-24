Уповноважений Зеленського Кулеба розбився разом із дітьми: як виглядає старший син

У результаті ДТП під Києвом з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою в реанімацію потрапив його старший син Тимофій.
OBOZREVATEL публікує фото Тимофія Кулеби з його сторінки у Facebook. Відзначимо, аварія трапилася в селищі Чабани в неділю, 24 листопада.
Повідомляється, що чиновник нібито поїхав на червоне світло, а його молодший син їхав в авто без дитячого крісла.
ДТП із Миколою Кулебою
Колаж
Тимофій Кулеба
Сторінка хлопця в Facebook
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив інформацію про аварію.
"Житель села Гатне П., 1998 р.н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під керуванням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого президента України з прав дитини.
У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (із них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження (госпіталізовано)", – написав він.
Як писав OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Кулебу уповноваженим із прав дітей 1 червня.
Кулеба вже займав цю посаду з грудня 2014 до травня 2019 року, проте був звільнений п'ятим президентом країни Петром Порошенко.
З 2006 до грудня 2014 року Кулеба був начальником Служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації.
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