Кулеба припустив введення військ Росії в Білорусь через фейк Лаврова про Україну

Заява очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про нібито присутність у Білорусі "200 екстремістів з України" може стати приводом введення військ РФ у сусідню країну.

Таку думку в інтерв'ю УНН озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що для цього Кремль може застосувати кримський сценарій.

"Як мені сказав один іноземний колега, Путін обіцяє не вводити в Білорусь російські збройні сили, але не вводити "зелених чоловічків" він не обіцяє. Тому, безумовно, ми розуміємо, що у Росії є напрацьований з 2014 року в Україні арсенал того, як діяти", – вважає Кулеба.

"Безумовно, ці заяви про міфічних 200 українських "екстремістів" на території Білорусі, зокрема, можуть бути використані як прикриття для введення туди своїх бійців, і звинуватити при цьому Україну. Тут можлива низка сценаріїв дій, і ми за ними всіма стежимо".

Водночас він запевнив, що українська сторона розуміє логіку цих дій, тому що вже проходила через подібне.

Говорячи про нинішні наміри російського лідера Володимира Путіна у відносинах з Олександром Лукашенком, який був президентом Білорусі п'ять термінів поспіль, Кулеба висловив думку, що перший схиляє останнього до "сценарію Союзної держави".

"Під цим сценарієм мається на увазі поглинання по суті Білорусі Російською Федерацією, взяття цієї країни під повний контроль за формального збереження незалежності Білорусі. Зараз Російська Федерація намагається скористатися нагодою, аби довести цей процес до логічного фіналу. І ми бачимо, що саме це й розгортається. Я думаю що, по суті, та ціна, яку виставляє Росія Білорусі, білоруській владі сьогодні за підтримку у врегулюванні внутрішньополітичної кризи, – це повна реалізація сценарію Союзної держави", – пояснив український міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Лавров заявив, нібито на території Білорусі, де тривають протести, перебуває до двох сотень натренованих "екстремістів, які пройшли підготовку в Україні".

За його словами, це підтверджена інформація і Кремль збирається відповісти на спроби "відірвати Білорусь від РФ".

Кулеба тоді зазначив, що йому навіть не хочеться коментувати таку маячню від колеги з РФ, однак додав, що в межах боротьби з російською дезінформацією це необхідно зробити.

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