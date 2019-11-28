Уже вдома: Кулеба показав фото з потерпілим водієм, якого ховали від журналістів

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба показав фото з лікарні з потерпілим у ДТП водієм мікроавтобуса, якого ретельно ховали від преси.

Знімок і коментар з'явилися в четвер, 28 листопада, на його сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрі Кулеба прикутий до лікарняного ліжка, інший же учасник ДТП стоїть поруч із ним без видимих пошкоджень.

Кулеба показав фото з потерпілим водієм Facebook Миколи Кулеби

"Із моменту страшної ДТП минуло 4 дні! Це були неймовірно важкі дні як морально, так і фізично. З вірою в Бога сподіваюся, що все з часом буде добре. Від самого початку я запитую і хвилююся про стан водія іншої машини. Дякую своїм родичам і друзям, які допомагають", – написав Кулеба.

"Водій іншого автомобіля, Вадим, уже вдома, і сьогодні відвідав мене в лікарні, щоб дізнатися про мій стан і про стан моїх дітей! Каже, що почувається добре і готовий повернутися до роботи! Спасибі всім за підтримку і молитву!" – додав він.

Всі подробиці про резонансну ДТП читайте в нашому ексклюзиві.

Кулеба показав фото з потерпілим водієм

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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