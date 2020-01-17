"Куди подіти 30 тисяч терористів і танки РФ?" Волонтер назвав проблему Донбасу

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив, що в Україні досі не озвучено механізм демілітаризації окупованої території Донбасу.

Зокрема не обговорювалося питання про те, "куди подіти 30 тисяч громадян зі зброєю" і що робити з військовою технікою та озброєнням, завезеним на Донбас із Росії. Про це він сказав OBOZREVATEL.

"Я поки що не бачу навіть натяку на вирішення питання демілітаризації регіону. Куди подіти 30 тисяч громадян зі зброєю? Яка доля людей, які зі зброєю в руках воюють проти України? Вони що, в автоматичному порядку будуть перевдягнені у форму місцевої поліції?" – запитав волонтер.

Що робити з озброєними терористами і танками РФ на Донбасі, запитав Тука

Він визнав, що питання про роззброєння незаконних збройних формувань "є у протоколах". "Але який механізм? У кого є конкретні пропозиції?"

Тука також нагадав про те, що за час окупації Донбасу "Росія завезла туди масу зброї зі своєї території, зокрема і нового озброєння. І танки, бронетранспортери, і "Гради". Засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки".

"Яка доля цього озброєння? Якщо забирати назад, то на якій підставі? Про це жодного разу ніхто не говорив", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEя, колишній голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що на Донбасі існує загроза легітимізації незаконних збройних формувань "Л/ДНР". За його словами, якщо терористи отримають можливість служити в "народної міліції", то про роззброєння на Донбасі і мови бути не може.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!