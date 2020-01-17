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17 січня • оновлено в 13:08
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"Куди подіти 30 тисяч терористів і танки РФ?" Волонтер назвав проблему Донбасу

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Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив, що в Україні досі не озвучено механізм демілітаризації окупованої території Донбасу.

Зокрема не обговорювалося питання про те, "куди подіти 30 тисяч громадян зі зброєю" і що робити з військовою технікою та озброєнням, завезеним на Донбас із Росії. Про це він сказав OBOZREVATEL.

"Я поки що не бачу навіть натяку на вирішення питання демілітаризації регіону. Куди подіти 30 тисяч громадян зі зброєю? Яка доля людей, які зі зброєю в руках воюють проти України? Вони що, в автоматичному порядку будуть перевдягнені у форму місцевої поліції?" – запитав волонтер.

Що робити з озброєними терористами і танками РФ на Донбасі, запитав Тука

Що робити з озброєними терористами і танками РФ на Донбасі, запитав Тука

Він визнав, що питання про роззброєння незаконних збройних формувань "є у протоколах". "Але який механізм? У кого є конкретні пропозиції?"

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Тука також нагадав про те, що за час окупації Донбасу "Росія завезла туди масу зброї зі своєї території, зокрема і нового озброєння. І танки, бронетранспортери, і "Гради". Засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки".

"Яка доля цього озброєння? Якщо забирати назад, то на якій підставі? Про це жодного разу ніхто не говорив", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEя, колишній голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що на Донбасі існує загроза легітимізації незаконних збройних формувань "Л/ДНР". За його словами, якщо терористи отримають можливість служити в "народної міліції", то про роззброєння на Донбасі і мови бути не може.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Озброєння Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Ексклюзив
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу зброя
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zhukov vanya
zhukov vanya
Тролли на товсь ,методички уже разгружают.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
zhukov vanya, Колхозное чмо верит в методички )))),ню-ню .
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Как шо делать? Поедете на танках по Крымскому мосту в украинскую Кубань))))))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кугуты! Перечитайте своего главного нациста-сепаратиста Черновола: "«Бачу в складі Української Федеративної Народної Республіки такі землі, як Київщина, Поділля, Волинь, Галичина, Буковина, Закарпаття, гетьманщина, Слобожанщина, Запоріжжя, Донеччина, Таврія (Чорноморія), а Крим – як незалежного сусіду, або автономну республіку в союзі з Україною. Кожна із земель матиме свій парламент (Донецьку Раду, Галицьку Раду і т.д.) і свій земельний уряд, а двопалатна (з пропорційним представництвом від усього населення, і порівним – від земель) Центральна Рада України відатиме і берегтиме гарантії демократичних прав (на опозицію, на вільні вибори, на свободу слова і друку, на приватну чи колективну власність, на недоторканість і гідність особи).» :-))))))
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zhukov vanya
zhukov vanya
Трубицын Александр, То есть если ты завтра озвучишь какую нибудь херню,так как ты ее видишь мы все должны будем броситься ее выполнять. У вас в голове каша без масла,она не даёт вам разумно мыслить.Конституцию Украины читать не пробовали?
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