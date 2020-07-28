Чійгоз: Кучма вийшов з ТГК через 'чуйка', це – сигнал

Складання повноважень голови делегації України в Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою є потужним сигналом щодо стану переговорів по Донбасу.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив народний депутат від партії "Європейська солідарність", заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чійгоз. "В нього чуйка дуже добра, він така досвідчена людина. Я думаю, нам зараз всім треба насторожитися по Донбасу", – впевнений він.

За його словами, відчуття того, що в вирішенні питання Донбасу "щось не те робиться", підкріплюється цим кроком другого президента. "Його поведінка – це дуже потужний сигнал", – сказав нардеп.

"Думаю, це стосується того, що відверто казав Путін щодо зміни Конституції по статусу Донбасу", – припустив він.

Як писав OBOZREVATEL, 28 липня другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження голови делегації України в Тристоронній контактній групі в Мінську з питань врегулювання ситуації на Донбасі.