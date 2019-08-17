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"Кубло з полчищами тарганів": з'явилося моторошне відео ревізії в готелі "Токіо Стар"

4.2т Читати матеріал російською

На готель "Токіо Стар" в Одесі, де в ніч на 17 серпня спалахнула масштабна пожежа, що вбила 9 осіб, ще в 2015 році скаржилися через антисанітарію.

Так, у зв'язку з трагедією в мережі згадали, що в закладі проводилася перевірка в рамках популярного шоу "Ревізор" від "Нового каналу" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Ніколи, за жодних умов не зупиняйтеся в цьому кублі", "Адміністрації однаково, що робиться на поверхах", "У номері на двох неможливо поміститися!.. Полчища тарганів доповнюють картину", – писали тоді у відгуках.

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Готель "Токіо Стар"

Готель "Токіо Стар"

Скрін відео

Відгуки постояльців

Відгуки постояльців

Скрін відео

Відгуки постояльців

Відгуки постояльців

Скрін відео

Команда журналістів зняла крихітний номер (менше 5 квадратних метрів), що складався з ванної кімнати та спальні. Вікна там не було, з меблів і сантехніки – лише ліжко, що займала більшу частину простору, складаний столик, іржава душова кабінка, унітаз і раковина.

Коридори в готелі до пожежі та після

Коридори в готелі до пожежі та після

Колаж

"Ревізори" відзначили, що відносно чистою в номері була лише постільну білизна. На матраці, подушці та ковдрі вони знайшли плями і волосся, під ліжком – шар пилу і використаний презерватив. Душова занавіска була покрита цвіллю.

При цьому посеред ревізії до журналістів прийшов чоловік у футболці з написом "Охорона" і зажадав, щоб команда покинула територію готелю.

Адміністрація пропонувала оренду номерів не тільки на добу, але й на дві години, називаючи заклад "готелем бізнес-класу".

Усередині готелю

Усередині готелю

Скрін відео

Ванна кімната номера

Ванна кімната номера

Скрін відео

Крихітна спальня

Крихітна спальня

Скрін відео

"Кубло з полчищами тарганів": з'явилося моторошне відео ревізії в готелі "Токіо Стар"

Скрін відео

"Кубло з полчищами тарганів": з'явилося моторошне відео ревізії в готелі "Токіо Стар"

Скрін відео

"Кубло з полчищами тарганів": з'явилося моторошне відео ревізії в готелі "Токіо Стар"

Скрін відео

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа видео смерть
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