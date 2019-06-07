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Ревнощі та помста: подробиці жорстокого вбивства учасниці "Україна має талант" у Німеччині

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Українку Аллу Клішту, учасницю "Україна має талант" сезону 2011 року жорстоко вбив у Німеччині її колишній хлопець і шоу-партнер. Причиною могли стати звичайні ревнощі, оскільки пара декілька місяців тому розлучилася.

Німецька поліція заарештувала колишнього друга артистки й підозрює його в ненавмисному вбивстві. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Тіло жінки побачили в Рейні

Алла Клішта зникла ще в кінці квітня. Вона не з'явилася на свій виступ у Франкфурті в "Театрі Кунца", де й працювала. Там занепокоїлися, бо Алла ніколи й нікого не підводила. Через декілька днів до Німеччини приїхав її брат Альберт, який подав заяву в поліцію.

Майже два тижні про українку нічого не було відомо. А 18 травня двоє перехожих помітили в річці Рейн тіло жінки. Нею виявилася Алла.

Алла Клішта

Алла Клішта

Instagram Алли Клішти

Поліція повідомила, що українка була убита, а потім скинута в річку. За підозрою у вбивстві одразу ж був заарештований її колишній 30-річний хлопець. Ним виявився кубинець Рейді Йоан Арготе Фріас із Гавани.

На сторінці в Instagram Алли її друзі підтверджують цю інформацію. "Її холоднокровно вбив її хлопець". "Деяким пощастило мати жінок не тільки красивих фізично, а й розумних, творчих. І вони вбивають їх через банальні ревнощі. Таких потрібно карати довічним ув'язненням, це найнижче, що можна зробити з жінкою, особливо з коханою!".

Ревнощі та помста: подробиці жорстокого вбивства учасниці "Україна має талант" у Німеччині

Instagram Алли Клішти

Ревнощі та помста: подробиці жорстокого вбивства учасниці "Україна має талант" у Німеччині

Instagram Алли Клішти

Рейді та Алла

Рейді та Алла

Instagram Алли Клішти

Виступали разом і мріяли мати дітей

Із Рейді Алла познайомилася у 2013 році в Europa Park, де вона виступала. Чоловік теж акробат. Він виступав там із кубинським ансамблем. Рейді молодший за Аллу на три роки.

Рейді та Алла

Рейді та Алла

Instagram Алли Клішту

Вони почали зустрічатися і виступати разом дуетом під назвою Duo Reyal. У них був спільний акробатичний трюк на жердині, яка називається китайська щогла. Найбільш відомий номер "людський прапор". Рейді впирається в жердину руками перпендикулярно до неї (під кутом 90 градусів), Алла ж стоїть на партнері.

Відомий номер "людський прапор"

Відомий номер "людський прапор"

Instagram Алли Клішти

Алла зізнавалася, що номер досить складний, оскільки вона не дуже легка.

Алла і Рейді

Алла і Рейді

Instagram Алли Клішти

Про кубинця відомо, що акробатиці він навчався з 12 років, чотири роки відвідував у Гавані циркове училище. Обоє батьків Рейді військові. Вони не дуже вітали захоплення сина цирком.

Алла і Рейді

Алла і Рейді

Instagram Алли Клішти

Також Алла та Рейді зізнавалися, що хочуть народити дитину і жити разом. Вони декілька разів приїжджали в Україну. Ще в липні 2014-го дівчина познайомила батьків зі своїм другом. А в серпні того ж року пара побувала на батьківщині Рейді, на Кубі.

Рейді приїжджав до Києва, Алла їздила на Кубу

Рейді приїжджав до Києва, Алла їздила на Кубу

Instagram Алли Клішти

В Алли з'явився новий хлопець?

Однак пізніше Алла та Рейді розлучилися. Ініціатором стала дівчина, яка зізналася своєму знайомому артистові Крісу Колонку, що вони вже не пара. Артист зустрів її в лютому в Таїланді, де вона відпочивала.

Алла та Рейді

Алла та Рейді

Instagram Алли Клішти

Знайомі кажуть, що причиною смерті Алли стали ревнощі кубинця, ймовірно, у неї з'явився новий хлопець. У своєму останньому акробатичному номері дівчина з'явилася вже з іншим партнером.

Алла була рекордсменкою України

Алла була рекордсменкою України

Instagram Алли Клішти

Довідка. Алла Клішта була рекордсменкою України за кількістю одночасного розкручування обручів – прокрутила 102 хула-хупи загальною вагою 20 кілограмів. Також вона брала участь у німецькому й румунському аналогах шоу "Україна має талант".

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Автор
Марина ПетікМарина Петік
Місце
Україна
Теги
вбита українка"Україна має талант"Алла Кліштаубита в Німеччині
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