Ревнощі та помста: подробиці жорстокого вбивства учасниці "Україна має талант" у Німеччині

Українку Аллу Клішту, учасницю "Україна має талант" сезону 2011 року жорстоко вбив у Німеччині її колишній хлопець і шоу-партнер. Причиною могли стати звичайні ревнощі, оскільки пара декілька місяців тому розлучилася.

Німецька поліція заарештувала колишнього друга артистки й підозрює його в ненавмисному вбивстві. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Тіло жінки побачили в Рейні

Алла Клішта зникла ще в кінці квітня. Вона не з'явилася на свій виступ у Франкфурті в "Театрі Кунца", де й працювала. Там занепокоїлися, бо Алла ніколи й нікого не підводила. Через декілька днів до Німеччини приїхав її брат Альберт, який подав заяву в поліцію.

Майже два тижні про українку нічого не було відомо. А 18 травня двоє перехожих помітили в річці Рейн тіло жінки. Нею виявилася Алла.

Алла Клішта Instagram Алли Клішти

Поліція повідомила, що українка була убита, а потім скинута в річку. За підозрою у вбивстві одразу ж був заарештований її колишній 30-річний хлопець. Ним виявився кубинець Рейді Йоан Арготе Фріас із Гавани.

На сторінці в Instagram Алли її друзі підтверджують цю інформацію. "Її холоднокровно вбив її хлопець". "Деяким пощастило мати жінок не тільки красивих фізично, а й розумних, творчих. І вони вбивають їх через банальні ревнощі. Таких потрібно карати довічним ув'язненням, це найнижче, що можна зробити з жінкою, особливо з коханою!".

Instagram Алли Клішти

Instagram Алли Клішти

Рейді та Алла Instagram Алли Клішти

Виступали разом і мріяли мати дітей

Із Рейді Алла познайомилася у 2013 році в Europa Park, де вона виступала. Чоловік – теж акробат. Він виступав там із кубинським ансамблем. Рейді молодший за Аллу на три роки.

Рейді та Алла Instagram Алли Клішту

Вони почали зустрічатися і виступати разом дуетом під назвою Duo Reyal. У них був спільний акробатичний трюк на жердині, яка називається китайська щогла. Найбільш відомий номер – "людський прапор". Рейді впирається в жердину руками перпендикулярно до неї (під кутом 90 градусів), Алла ж стоїть на партнері.

Відомий номер "людський прапор" Instagram Алли Клішти

Алла зізнавалася, що номер досить складний, оскільки вона не дуже легка.

Алла і Рейді Instagram Алли Клішти

Про кубинця відомо, що акробатиці він навчався з 12 років, чотири роки відвідував у Гавані циркове училище. Обоє батьків Рейді військові. Вони не дуже вітали захоплення сина цирком.

Алла і Рейді Instagram Алли Клішти

Також Алла та Рейді зізнавалися, що хочуть народити дитину і жити разом. Вони декілька разів приїжджали в Україну. Ще в липні 2014-го дівчина познайомила батьків зі своїм другом. А в серпні того ж року пара побувала на батьківщині Рейді, на Кубі.

Рейді приїжджав до Києва, Алла їздила на Кубу Instagram Алли Клішти

В Алли з'явився новий хлопець?

Однак пізніше Алла та Рейді розлучилися. Ініціатором стала дівчина, яка зізналася своєму знайомому артистові Крісу Колонку, що вони вже не пара. Артист зустрів її в лютому в Таїланді, де вона відпочивала.

Алла та Рейді Instagram Алли Клішти

Знайомі кажуть, що причиною смерті Алли стали ревнощі кубинця, ймовірно, у неї з'явився новий хлопець. У своєму останньому акробатичному номері дівчина з'явилася вже з іншим партнером.

Алла була рекордсменкою України Instagram Алли Клішти

Довідка. Алла Клішта була рекордсменкою України за кількістю одночасного розкручування обручів – прокрутила 102 хула-хупи загальною вагою 20 кілограмів. Також вона брала участь у німецькому й румунському аналогах шоу "Україна має талант".

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