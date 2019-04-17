Крючкова взяли під варту в залі суду: подробиці

Екс-нардепа, голову правління холдингової компанії "Енергомережа", замішаної в корупційній схемі із присвоєння коштів "Запоріжжяобленерго", Дмитра Крючкова взяли під варту.

Про це повідомляє TheБабель. Солом'янський районний суд Києва заарештував його на 45 днів у середу, 17 квітня.

Крючкову було встановлено альтернативу у вигляді застави в розмірі 7 млн 111 тис. грн. При цьому, сторона звинувачення наполягала на взятті підозрюваного під варту з заставою в розмірі 346 млн 220 тис. грн.

Дмитро Крючков Цензор.НЕТ

Також екс-нардепа зобов'язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Як уточнює "Страна", адвокати підозрюваного заявили про те, що будуть оскаржувати рішення суду. Сам Крючков сказав у кінці засідання, що гроші на сплату застави у нього є.

Страна

Нагадаємо, під час засідання Крючков звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в отриманні хабара від ХК "Енергомережа" в розмірі півмільйона доларів за сприяння в слідстві. У зв'язку з цим ДБР оголосило про початок розслідування.

Крючков є фігурантом справи про розкрадання коштів обленерго. Він підозрюється в нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн грн.

Йому інкримінували ч. 5 ст. 191 (привласнення або розкрадання майна) і ч. 3 ст. 27 (організація злочину), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2016 році НАБУ оголосило Крючкова в розшук, як головного фігуранта корупційної схеми з виведення коштів "Запоріжжяобленерго". Йому інкримінують розкрадання з державного бюджету приблизно 424 млн грн.

14 квітня 2018 року його було затримано в Німеччині. У травні 2018-го Крючков заплатив 100 тисяч євро застави і вийшов на свободу.

У НАБУ пообіцяли долучити матеріали розслідування програми "Схеми" про корупцію в "Запоріжжяобленерго" до відкритого кримінального провадження.

15 квітня Дмитра Крючкова екстрадували з Німеччини в Україну. Глава держави Петро Порошенко назвав його повернення "передвиборчими технологіями штабу Володимира Зеленського".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram