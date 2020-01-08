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8 січня • оновлено в 10:49
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Ілія Куса
Ілія Куса
Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Всі статті автора

Крушение украинского самолета в Иране: версии

7.9т
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Упал украинский Boeing 737 под Тегераном. Ужасная, страшная трагедия. Все находившиеся на борту погибли.

Хотя в СМИ и соцсетях и бытует в основном версия о "технической неисправности", сложно НЕ связать крушение самолёта с американско-иранским противостоянием.

Ситуация очень тяжёлая и сложная. Надо понимать, что это произошло вскоре после ракетных ударов Ирана по военным объектам США. Все были в напряге, ожидая продолжения обстрелов. Я в телеграме их отслеживал как раз до 5 утра, когда всё было кончено.

Учитывая региональную ситуацию и в частности последние несколько часов, я могу предположить 4 основные версии произошедшего:

1. Техническая неисправность, как многие и говорят.

2. Удар ракетой. То, что творилось с 1 ночи до 4 утра вполне могло зацепить любой самолёт. В небе ракеты, самолёты-перехватчики подняты в воздух, системы ПВО на стрёме. А самолёты продолжали вылетать из Тегерана.

3. Теракт на борту. Опять же, в контексте происходящего, учитывая наэлектризованность атмосферы в регионе и массовую истерию в Ираке и Иране, всё возможно.

4. Столкновение с дроном. Вероятнее всего, американским. Их там в небе было дофига сразу после ракетных ударов. Они небольшие, их сложно заметить.

Сейчас будет очень много спекуляций на эту тему, с учётом последних событий. Я всё таки предлагаю дождаться анализа "чёрного ящика" с борта самолёта и не делать поспешных выводов.

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Автор
Ілія Куса Ілія Куса
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Неужели и тут Путинa не приплетут ???
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Если эксперт считает,что Путин не при делах,значит он агент Кремля!!!
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Hecke Josef
Hecke Josef
"Бубочка в регионе":там где он появляется, всюду трагедии.
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Еще одна из версий: Путин в это время был в гостях у Асада, безопасность его пребывания обеспечивали ВКС. В зоне безопасности оказался лайнер над Тегераном, ну его по ашипке уронили. Ничего в мире не происходит без самого влиятельного политика.
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