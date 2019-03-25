"Кров на бетоні, стіни подряпані нігтями!" Зрадник із СБУ видав сенсацію про секретні в'язниці на Донбасі

У понеділок, 25 березня, у Москві колишній працівник СБУ, перебіжчик і зрадник України Василь Прозоров розповів про підпільні в'язниці, в яких нібито українські військові здійснювали вбивства.

Екс-силовик на прес-конференції повідомив, що після Євромайдану у 2014 році працював на російські спецслужби, передає РИА Новости.

За його словами, одна з таких "в'язниць" розташовувалася на маріупольському аеродромі. Також свої в'язниці були і у батальйону "Азов".

"У районі проведення АТО є українські таємні в'язниці, одна — на маріупольському аеродромі. Кров всоталася у бетон, стіни подряпані нігтями затриманих", — розповідав російським ЗМІ зрадник.

Також Прозоров додав, що мав доступ до секретних даних, що стосуються антитерористичної операції на Донбасі, і навіть був присутній на закритих засіданнях Ради національної безпеки і оборони.

Василь Прозоров Скріншот

"Доброго дня. Мене звати Прозоров Василь Миколайович. З 1999 року до 2018 року я був працівником Служби безпеки України, причому з травня 2014 року працював у центральному апараті, штабі АТО. З квітня 2014 року я добровільно з ідеологічних мотивів сприяв РФ в отриманні інформації", — розповів перебіжчик.

Василь Прозоров Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росію втік колишній працівник СБУ Василь Прозоров.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!